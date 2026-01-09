Du khách Việt tắm trong 'nồi lẩu' khổng lồ đầy ớt, nhiều người tưởng AI

Nguyễn Hoàng Nga (thường được gọi là Nga Lúa, đến từ Hà Nội) đang cùng bạn bè có chuyến du lịch kết hợp làm việc kéo dài 28 ngày tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), với nhiều trải nghiệm khám phá văn hóa và thiên nhiên độc đáo. Trong đó, Nga thử trải nghiệm “tắm lẩu” tại Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, hoạt động gây sốt mạng xã hội Trung Quốc từ tháng 10 đến nay.

Trải nghiệm độc đáo này cho phép du khách đắm mình trong "nồi nước lẩu khổng lồ" ấm nóng, được pha chế từ các nguyên liệu như ớt, sữa, táo tàu hay kỷ tử - những thành phần quen thuộc trong các món ăn bổ dưỡng của người Trung Quốc.

Đây thực chất là bể nước mô phỏng nồi lẩu trong nhà hàng. Bể nước rộng được ngăn thành hai phần: một nửa đỏ rực và một nửa trắng ngà.

Khi thấy Nga chia sẻ hình ảnh vui chơi trong bể nước màu đỏ, chứa đầy ớt, nhiều người còn tưởng đây là sản phẩm của AI.

Hình ảnh Nga (váy trắng) và bạn bè vui chơi tại bể "nước lẩu"

"Nước tắm và các 'topping' trông giống hệt nồi lẩu thật. Hầu hết đều là nguyên liệu thật như: ớt dài, nấm, cam, chanh, cà tím; chỉ riêng ớt chuông là đồ trang trí.

Do có ớt thật nên phần nước lẩu màu đỏ hơi cay nhẹ, không phù hợp với người có làn da nhạy cảm. Du khách có thể chọn khu vực 'nước lẩu' hồi quế, lẩu sâm, lẩu nấm...", Nga chia sẻ.

Bể tắm khá nông nên trẻ em có thể tham gia. "So với các bể lớn khác trong khu nghỉ dưỡng, bể lẩu không quá đông đúc, có thời điểm chỉ có một mình Nga hoặc nhóm của Nga sử dụng, nên trải nghiệm khá riêng tư", cô cho hay.

Theo nữ du khách Việt, chi phí 540.000 đồng cho trải nghiệm và các dịch vụ ở đây là không hề đắt.

Bể tắm mô phỏng hình ảnh nồi lẩu khổng lồ. Ảnh: Nga Lúa

Sau khi vui chơi, Nga không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Cô thấy dễ chịu vì được ngâm mình trong nước ấm sau khi di chuyển ngoài trời lạnh âm độ C. Tuy nhiên, theo Nga, du khách không nên ngâm quá lâu, nhất là ở các bể nhiệt độ cao, để tránh bị choáng hoặc tụt huyết áp.

Chia sẻ trên SCMP, đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, phần "nước lẩu" đỏ chứa ớt, cà tím và cải thảo, tượng trưng cho vị cay nồng đặc trưng; trong khi nửa trắng được pha với sữa, táo tàu và kỷ tử gợi cảm giác thanh nhã, dễ chịu. Màu đỏ thực chất được tạo nên từ cánh hoa hồng, được thay mới mỗi ngày để đảm bảo độ tươi mới và an toàn cho da.

"Tắm lẩu" được giới thiệu như một biến thể hiện đại của "ngâm thuốc", liệu pháp cổ truyền đã tồn tại hàng nghìn năm trong y học Trung Hoa. Phương pháp này sử dụng hơi nước hoặc nước ngâm thảo dược đun sôi để hấp thụ dưỡng chất qua da, giúp phòng bệnh và cải thiện sức khỏe.

Theo y thư cổ, các loại thảo mộc như gừng, ngải cứu hay bạc hà thường được dùng để xua gió lạnh, giảm đau nhức và tăng cường sức đề kháng. Trong khi đó, "tắm lẩu" ứng dụng nguyên tắc tương tự, nhưng được thể hiện sinh động hơn qua hình ảnh món ăn quốc dân của Trung Quốc - lẩu.

Tuy chưa có bằng chứng khoa học khẳng định tác dụng của việc ngâm mình trong sữa hay ớt, nhiều người tin rằng các nguyên liệu này mang lại hiệu quả thư giãn.

Đến nay, "tắm lẩu" vẫn là trải nghiệm gây tranh cãi khi có người cho rằng việc sử dụng nguyên liệu thật như ớt và sữa là lãng phí thực phẩm. Ngược lại, nhiều người lại cho đây là trải nghiệm mới lạ, một cách giải trí hấp dẫn.