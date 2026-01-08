3 bộ phận bổ dưỡng nhất của con heo nên ăn nhiều khi trời lạnh giúp bồi bổ tỳ vị, dưỡng khí huyết, tốt tim

3 bộ phận này không béo ngậy, không gây nóng, đặc biệt thích hợp để ăn vào mùa lạnh, giúp bổ tỳ vị, dưỡng khí huyết, xua hàn khí, tăng cường tim lực. Ăn đều đặn những bộ phận này có thể giúp cơ thể ấm lên, miễn dịch tốt hơn, không còn sợ lạnh.

1. Bộ phận bao tử heo (dạ dày heo)

Theo Đông y, bao tử heo có tính ấm, giúp bổ hư, kiện tỳ vị. Bộ phận này giàu protein, vitamin A và khoáng chất, trong khi hàm lượng chất béo lại không cao.

Thịt có độ dai giòn tự nhiên, rất dễ ăn. Vào mùa lạnh, bao tử heo đặc biệt phù hợp với người tỳ vị hư hàn, hay lạnh tay chân.

Bộ phận này giàu protein, vitamin A và khoáng chất, trong khi hàm lượng chất béo lại không cao.

Món ngon mỗi ngày: Bao tử heo hấp

Cách làm:

- Bao tử heo tươi dùng bột mì và muối xoa bóp nhiều lần, rửa sạch để khử mùi.

- Cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng và rượu nấu ăn, chần khoảng 5 phút, vớt ra rửa lại.

- Cho bao tử vào đĩa, thêm vài lát gừng, hấp lửa lớn khoảng 40 phút, dùng đũa xiên xuyên dễ dàng là được.

- Lấy ra để nguội, thái sợi mỏng, chấm với nước xì dầu tỏi (tỏi băm + xì dầu + chút dầu mè).

Cách hấp giúp giữ trọn hương vị và dinh dưỡng của bao tử heo, thịt giòn dai, thơm nhẹ. Tỏi vừa tăng hương vị vừa có tác dụng kháng khuẩn. Món ăn thanh nhẹ, ôn hòa với dạ dày, phù hợp cho cả gia đình.

2. Bộ phận tim heo

Tim heo giàu protein, vitamin nhóm B và sắt, có tác dụng bổ huyết dưỡng tâm, an thần. Mùa đông, những người hay hồi hộp, ngủ kém, khí huyết hư nên ăn bộ phận này của con heo để hỗ trợ tăng cường chức năng tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu, giúp cơ thể ấm từ bên trong.

Bộ phận tim heo giàu protein, vitamin nhóm B và sắt, có tác dụng bổ huyết dưỡng tâm, an thần.

Món ngon mỗi ngày: Canh tim heo hầm củ sen, đậu phộng

Cách làm:

- Tim heo bổ đôi, rửa sạch máu đông, thái miếng, chần sơ để khử mùi.

- Củ sen gọt vỏ, cắt khúc; đậu phộng ngâm mềm trước.

- Cho tim heo, củ sen, đậu phộng và vài quả kỷ tử vào nồi, thêm đủ nước và vài lát gừng.

- Đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, hầm khoảng 1,5 giờ, nêm muối nhẹ trước khi tắt bếp.

Bát canh có vị ngọt thanh, dễ chịu, tim heo mềm không dai. Củ sen, đậu phộng tạo vị bùi ngọt, kỷ tử bổ gan sáng mắt. Món ăn giúp bổ huyết dưỡng tim, kiện tỳ, nhuận phổi, uống xong người ấm lên rõ rệt, ban đêm ngủ cũng ngon hơn.

3. Bộ phận sườn heo

Bộ phận này chứa protein chất lượng cao, chất béo, canxi và collagen, có tác dụng tăng cường gân cốt. Khi chế biến theo cách thanh đạm như hấp, sườn không ngấy, không gây nóng, đồng thời giúp bổ sung thể lực, nâng cao miễn dịch.

Bộ phận này chứa protein chất lượng cao, chất béo..

Món ngon mỗi ngày: Sườn heo hấp bí đỏ sốt tỏi

Cách làm:

- Sườn chặt miếng nhỏ, rửa sạch, vớt ra để ráo.

- Ướp sườn với tỏi băm, xì dầu, dầu hào, chút bột năng và dầu ăn, trộn đều, để 20 phút.

- Bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng, xếp dưới đáy đĩa, đặt sườn lên trên.

- Hấp khi nước sôi, lửa lớn khoảng 25–30 phút, lấy ra rắc hành lá.

Sườn hấp mềm thơm, bí đỏ thấm nước thịt nên ngọt bùi tự nhiên. Tỏi giúp khử mùi và tăng hương vị. Cách hấp giúp giữ trọn dinh dưỡng, không dầu mỡ, vừa bổ canxi vừa tăng sức bền, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ.

Chúc các bạn thành công khi chế biến 3 bộ phận bổ dưỡng này!