Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Thực đơn cơm nhà 4 món thanh đạm, ai ăn cũng mê

Sự kiện: Thực đơn

Nồi cơm hết sạch với thực đơn 4 món này: salad khoai tây tôm lạ miệng, bò xào măng tây mềm ngọt, đậu phụ sốt thịt băm đậm vị và canh rau củ thanh mát.

1. Salad khoai tây tôm

Nguyên liệu: 2 củ khoai tây nhỏ, 8 con tôm, rau xà lách vừa đủ, 2 tép tỏi, 1 nhúm hành lá băm, 15g dầu nóng, nước tương.

Thực đơn cơm nhà 4 món thanh đạm, ai ăn cũng mê - 1

Cách làm:

- Gọt vỏ khoai tây, thái lát, hấp hoặc luộc chín khoảng 10 phút, sau đó tán nhuyễn thành khoai tây nghiền. Tôm hấp chín trong 1 phút, để trong nồi thêm 1 phút rồi vớt ra, bóc vỏ. Rau xà lách cắt khúc.

- Tỏi băm và hành lá băm chan dầu nóng, thêm chút nước tương, khuấy đều.

- Trộn đều khoai tây nghiền, tôm và rau xà lách với phần nước sốt, đảo nhẹ tay cho hòa quyện.

2. Đậu phụ sốt thịt băm

Nguyên liệu: 100g thịt heo băm, 1 miếng đậu phụ, 1 bát đậu Hà Lan, 20g dầu ăn, 15g tỏi băm, 10g hành lá băm, 5g gừng băm, 1 quả ớt hiểm nhỏ, 20g nước tương, 5g hắc xì dầu, muối, nước bột bắp, nửa bát nước nóng.

Thực đơn cơm nhà 4 món thanh đạm, ai ăn cũng mê - 2

Cách làm:

- Phi thơm tỏi, gừng, hành và ớt cho dậy mùi, cho thịt vào xào rồi thêm nước tương, hắc xì dầu và chút muối để tạo màu đẹp.

- Thêm nửa bát nước nóng, cho đậu phụ cắt khối và đậu Hà Lan vào, đậy nắp, đun lửa nhỏ trong 2 phút.

- Khi đậu phụ đã ngấm, rưới nước bột bắp, đảo nhẹ tay cho nước sốt sánh lại, bám đều quanh nguyên liệu là được.

3. Bò xào măng tây

Nguyên liệu: 350g thịt thăn bò, 200g măng tây, 3 tép tỏi, 1g tiêu đen xay, 10g bột bắp, 10g rượu nấu ăn, 2g muối, 5g hắc xì dầu, 30ml nước lọc, 30g dầu ăn.

Thực đơn cơm nhà 4 món thanh đạm, ai ăn cũng mê - 3

Cách làm:

- Thịt bò cắt sợi bằng đầu đũa, ướp cùng tiêu đen, rượu, nước, bột bắp. Cuối cùng rưới chút dầu để giữ thịt mềm ngọt.

- Xào nhanh măng tây với ít dầu cho chuyển màu, vớt ra để riêng.

- Cho dầu vào chảo, cho thịt bò vào, để lửa vừa, nhanh tay đảo cho thịt tơi và chuyển màu. Thêm tỏi thái lát, rắc muối, đảo đều cho dậy mùi.

- Cho măng tây vào lại chảo, rưới hắc xì dầu, đảo nhanh cho lên màu rồi tắt bếp.

4. Canh rau củ 

Nguyên liệu: Bắp (ngô), khoai từ, bí ngòi, bắp cải, cà rốt, súp lơ xanh, nước lọc.

Thực đơn cơm nhà 4 món thanh đạm, ai ăn cũng mê - 4

Cách làm:

- Các loại nguyên liệu rửa sạch, gọt vỏ, cắt khúc hoặc cắt miếng vừa ăn.

- Cho tất cả vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun trong khoảng 20 phút đến khi rau củ mềm, nước canh trong và dậy mùi ngọt tự nhiên, có thể thêm gia vị cho vừa miệng.

Thực đơn 4 món dân dã nhưng ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon
Thực đơn 4 món dân dã nhưng ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon

Với 4 món ăn này, bữa cơm gia đình không chỉ thêm phong phú mà còn khiến ai cũng xuýt xoa vì hương vị đậm đà, đưa cơm vô cùng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng (Theo Sina) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2025 08:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thực đơn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN