Đàn vịt đồng trắng như tuyết phủ kín cánh đồng dưới chân núi Bà Đen

Dưới chân núi Bà Đen, một sắc trắng của đàn vịt nổi bật trên nền đất sẫm màu. Khi người chăn vịt vừa xuất hiện, cả đàn lập tức chuyển động, với tiếng “cạp cạp” vang lên rộn ràng, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm, mang theo nhịp sống quen thuộc của miền quê Tây Ninh. (Ảnh: Vũ Khoa)

Cảnh đàn vịt quây kín quanh chủ không chỉ gây ấn tượng thị giác mà còn thể hiện rõ tập tính bầy đàn gắn bó với đồng ruộng với sự chuyển động đồng loạt, được ví như một “lốc xoáy trắng” sống động và đầy nhịp điệu. (Ảnh: Vũ Khoa)

Gắn bó nhiều năm với nghề nuôi vịt, ông Trần Thanh Hải duy trì đàn khoảng 4.000 con mỗi lứa, “cùng ăn, cùng ngủ” giữa đồng để theo sát từng giai đoạn sinh trưởng, am hiểu tập tính và chăm sóc đàn vịt. (Ảnh: Vũ Khoa)

Đối với ông Hải, đàn vịt không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là những ‘người bạn’ gắn bó suốt ngày dài trên cánh đồng. (Ảnh: Vũ Khoa)

Mỗi ngày, đàn vịt cứ quấn quýt bên chân ông Hải như hình với bóng, chẳng khác nào những người bạn tri kỷ. (Ảnh: Vũ Khoa)

Giữa cánh đồng mênh mông, hơn 4.000 con vịt trắng gắn bó với ông Hải như bạn đồng hành thầm lặng. (Ảnh: Vũ Khoa)

Những chiếc mỏ vàng cam nổi bật trên nền lông trắng, từng nhịp di chuyển đều đặn khiến khung cảnh trở nên như một bức tranh sống. Nhờ vào chúng mà nơi lao động đời thường bỗng khoác lên vẻ đẹp nghệ thuật, mộc mạc mà cuốn hút. (Ảnh: Vũ Khoa)

Đàn vịt trắng xóa chuyển động tựa những mảng sáng lăn trên nền chiều yên ắng. (Ảnh: Vũ Khoa)

"Làm nghề chăn vịt từ ngày này qua tháng nọ, quanh năm suốt tháng, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi", ông Hải trải lòng về công việc đã gắn bó nhiều năm dưới chân núi Bà Đen. (Ảnh: Vũ Khoa)

Ánh hoàng hôn vàng óng rót xuống, biến đàn vịt thành những vệt sáng lấp lánh, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. (Ảnh: Vũ Khoa)

Khép lại một ngày dài, đàn vịt trắng lại theo chân người chủ về chuồng. Khoảnh khắc bình dị ấy cứ thế neo đậu trong tâm trí người xem, nhắc nhớ về một vẻ đẹp nguyên sơ và an lành vẫn luôn hiện hữu ngay dưới chân núi. (Ảnh: Vũ Khoa)