Thực đơn 4 món dân dã nhưng ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon

Với 4 món ăn này, bữa cơm gia đình không chỉ thêm phong phú mà còn khiến ai cũng xuýt xoa vì hương vị đậm đà, đưa cơm vô cùng.

1. Cá kho cay

Thực đơn 4 món dân dã nhưng ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon - 1

Đầu tiên, cho cá vào chảo dầu nóng chiên vàng đều hai mặt. Thêm gừng, tỏi phi thơm, tiếp tục cho nước sạch, muối, chút đường, 1 thìa xì dầu, ít dầu màu, 1 thìa dầu hào. Om nhỏ lửa đến khi nước sốt sánh lại. Cuối cùng rắc bột ớt, đảo đều và cho thêm hành lá trước khi tắt bếp.

2. Nghêu xào tỏi ớt

Thực đơn 4 món dân dã nhưng ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon - 2

Nghêu chần qua nước sôi cho mở miệng, rửa sạch cát. Phi thơm thật nhiều tỏi băm, ớt nhỏ, cho thêm thìa đường để dậy vị ngọt. Cho nghêu vào, thêm xì dầu, dầu hào và chút nước bột năng để nước sốt sánh lại. Xào khoảng 2 phút, rắc hành lá và rau mùi.

3. Khổ qua xào thịt

Thực đơn 4 món dân dã nhưng ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon - 3

Khổ qua cắt lát mỏng, ướp muối 10 phút rồi rửa sạch, vắt khô để bớt đắng. Xào thịt cho cháy xém cạnh, thêm chút ớt bột, rồi cho khổ qua vào xào nhanh. Nêm muối, tiêu, đảo đều tay rồi trút ra đĩa.

4. Đậu ván xào tỏi ớt

Thực đơn 4 món dân dã nhưng ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon - 4

Đậu ván chần sơ nước sôi để loại bỏ vị chát. Phi thơm tỏi băm, ớt, cho đậu vào đảo đều. Nêm nếm với xì dầu, muối, chút đường để cân bằng vị.

-23/08/2025 08:52 AM (GMT+7)
