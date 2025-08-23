Thực đơn 4 món dân dã nhưng ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon

1. Cá kho cay

Đầu tiên, cho cá vào chảo dầu nóng chiên vàng đều hai mặt. Thêm gừng, tỏi phi thơm, tiếp tục cho nước sạch, muối, chút đường, 1 thìa xì dầu, ít dầu màu, 1 thìa dầu hào. Om nhỏ lửa đến khi nước sốt sánh lại. Cuối cùng rắc bột ớt, đảo đều và cho thêm hành lá trước khi tắt bếp.

2. Nghêu xào tỏi ớt

Nghêu chần qua nước sôi cho mở miệng, rửa sạch cát. Phi thơm thật nhiều tỏi băm, ớt nhỏ, cho thêm thìa đường để dậy vị ngọt. Cho nghêu vào, thêm xì dầu, dầu hào và chút nước bột năng để nước sốt sánh lại. Xào khoảng 2 phút, rắc hành lá và rau mùi.

3. Khổ qua xào thịt

Khổ qua cắt lát mỏng, ướp muối 10 phút rồi rửa sạch, vắt khô để bớt đắng. Xào thịt cho cháy xém cạnh, thêm chút ớt bột, rồi cho khổ qua vào xào nhanh. Nêm muối, tiêu, đảo đều tay rồi trút ra đĩa.

4. Đậu ván xào tỏi ớt

Đậu ván chần sơ nước sôi để loại bỏ vị chát. Phi thơm tỏi băm, ớt, cho đậu vào đảo đều. Nêm nếm với xì dầu, muối, chút đường để cân bằng vị.