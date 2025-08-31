Thực đơn cơm nhà ngon lành, bổ dưỡng của bà mẹ 3 con
Bí quyết để duy trì các chỉ số sức khỏe "đẹp như trong mơ" cho các thành viên trong gia đình của chị Diệu Thanh là thường xuyên ăn các món cá và hải sản.
Chị Trương Diệu Thanh là bà mẹ 3 con có sở thích nấu nướng. Chị rất thích mày mò học nấu các món mới để chiêu đãi cả nhà. Trong những bữa cơm hằng ngày, chị thường ưu tiên các thực phẩm tốt cho sức khỏe và chỉ nấu vừa đủ. Vì vậy, dù chị Thanh rất thích nấu ăn nhưng các thành viên trong gia đình vẫn giữ cân nặng và các chị số sức khỏe rất đẹp.
Với chị Thanh, được nấu ăn cho chồng con mỗi ngày là một hạnh phúc bình dị nhưng vô cùng quý giá. Bởi vậy, chị luôn dành thời gian để được làm điều đó mỗi ngày!
Móng giò giả cầy - Khổ qua xào trứng - Canh bí đỏ thịt bằm - Mận
Nạc dăm hấp - Canh cải muối cá lóc - Giá xào
Trứng rim mắm đường - Khô cá lóc chiên chấm mắm me - Canh rau ngót thịt bằm - Vải
Lườn cá thu kho thịt ba rọi - Rau củ luộc chấm kho quẹt - Canh bắp cải - Mít đỏ
Cá tầm nướng riềng sả ớt - Cà xào - Canh khổ qua nấu mọc - Dưa hấu
Chả giò - Rau củ chấm kho quẹt - Ổi
Sườn rim mặn ngọt - Bắp cải xào - Canh bí đỏ thịt bằm - Lê
Cá hồi rim - Rau củ chấm kho quẹt - Canh rau ngót thịt bằm - Bưởi da xanh
Trứng bắc thảo rưới mắm ớt - Bơ dầm mắm ớt - Canh bạc hà muối nấu cá - Chôm chôm
Khô cá lóc chiên - Trứng rim mắm đường - Canh rau lang cá lóc - Mận
Cá tầm nướng muối ớt - Đậu hũ non hấp thịt bằm - Canh rau ngót - Bưởi
Cá rô phi kho - Măng xào - Canh bắp cải tím - Nhãn lồng
Trứng cá lóc kho tộ - Rau củ chấm kho quẹt - Canh xà lách - Nhãn
Hàu sữa xào - Đậu phụ chiên - Canh bầu tôm khô - Dưa hấu
Đậu phụ non hấp thịt bằm - Môn muối nấu canh cá - Rau muống xào - Vải
Chả mỡ - Măng xào - Canh rau ngót - Hồng táo
Chị Nhung Nguyễn (Hà Nội) chia sẻ: Nếu có người sẵn sàng ăn tất cả những gì mình nấu thì không có lý gì mình ngại vào bếp.
