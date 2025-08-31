Thực đơn cơm nhà ngon lành, bổ dưỡng của bà mẹ 3 con

Chị Trương Diệu Thanh là bà mẹ 3 con có sở thích nấu nướng. Chị rất thích mày mò học nấu các món mới để chiêu đãi cả nhà. Trong những bữa cơm hằng ngày, chị thường ưu tiên các thực phẩm tốt cho sức khỏe và chỉ nấu vừa đủ. Vì vậy, dù chị Thanh rất thích nấu ăn nhưng các thành viên trong gia đình vẫn giữ cân nặng và các chị số sức khỏe rất đẹp.

Với chị Thanh, được nấu ăn cho chồng con mỗi ngày là một hạnh phúc bình dị nhưng vô cùng quý giá. Bởi vậy, chị luôn dành thời gian để được làm điều đó mỗi ngày!

Móng giò giả cầy - Khổ qua xào trứng - Canh bí đỏ thịt bằm - Mận

Nạc dăm hấp - Canh cải muối cá lóc - Giá xào

Trứng rim mắm đường - Khô cá lóc chiên chấm mắm me - Canh rau ngót thịt bằm - Vải

Lườn cá thu kho thịt ba rọi - Rau củ luộc chấm kho quẹt - Canh bắp cải - Mít đỏ

Cá tầm nướng riềng sả ớt - Cà xào - Canh khổ qua nấu mọc - Dưa hấu

Chả giò - Rau củ chấm kho quẹt - Ổi

Sườn rim mặn ngọt - Bắp cải xào - Canh bí đỏ thịt bằm - Lê

Cá hồi rim - Rau củ chấm kho quẹt - Canh rau ngót thịt bằm - Bưởi da xanh

Trứng bắc thảo rưới mắm ớt - Bơ dầm mắm ớt - Canh bạc hà muối nấu cá - Chôm chôm

Khô cá lóc chiên - Trứng rim mắm đường - Canh rau lang cá lóc - Mận

Cá tầm nướng muối ớt - Đậu hũ non hấp thịt bằm - Canh rau ngót - Bưởi

Cá rô phi kho - Măng xào - Canh bắp cải tím - Nhãn lồng

Trứng cá lóc kho tộ - Rau củ chấm kho quẹt - Canh xà lách - Nhãn

Hàu sữa xào - Đậu phụ chiên - Canh bầu tôm khô - Dưa hấu

Đậu phụ non hấp thịt bằm - Môn muối nấu canh cá - Rau muống xào - Vải

Chả mỡ - Măng xào - Canh rau ngót - Hồng táo