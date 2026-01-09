Mùa quả chín thu hút du khách đến với Mộc Châu, Sơn La

Những ngày này, cao nguyên Mộc Châu thu hút đông đảo du khách thập phương tới tham quan, trải nghiệm.

Những vườn cây trĩu quả luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách.

Du khách thích thú trải nghiệm vườn cam vàng, sai trĩu quả

Check-in vườn cam cùng bạn bè, người thân.

Vườn hồng Mộc Châu khoe sắc trong nắng cao nguyên.

Du khách check in cùng những chùm hồng chín mọng.

Cà chua chín đỏ, được người nông dân trồng với công nghệ cao, đẹp mắt cũng là điểm thu hút khách du lịch

Đến đây, du khách có thể trải nghiệm, tự tay hái những chùm quả chín mọng để thưởng thức hoặc mang về làm quà.

Du khách tản bộ, trải nghiệm thiên nhiên trong lành, nông nghiệp xanh trên cao nguyên.

Cùng với các vườn quả chín mọng, du khách có thể trải nghiệm các đồi hoa bạt ngàn.

Du khách chụp ảnh, giao lưu cùng người dân bản địa thân thiện, mến khách.

Với khí hậu trong lành và cảnh quan cao nguyên đặc trưng, mùa quả chín đang góp phần làm nên sức hút riêng có cho các điểm du lịch Mộc Châu.

Du khách không chỉ đến để ngắm nhìn, mà còn có thể chạm, hái, để thưởng thức và cảm nhận nhịp sống xanh, bền vững giữa thiên nhiên.

Mùa quả trên cao nguyên không chỉ là mùa thu hoạch, mà còn là mùa của trải nghiệm, của lời mời gọi đầy sức sống nơi cao nguyên Mộc Châu thân thiện, mến khách.