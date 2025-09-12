30 mâm cơm tuyệt ngon giúp bạn cả tháng không cần nghĩ thực đơn

Với chị Đặng Thu Vân (Lào Cai), nấu ăn không chỉ là việc phải làm, đó là sở thích lớn nhất của chị. Mỗi khi được nấu những món ngon cho gia đình, người thân và bạn bè, chị Vân đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Với chị Vân và gia đình, mỗi bữa cơm chính là khoảng thời gian tuyệt vời để mỗi thành viên dành sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Để dù có đi đâu, mỗi khi nhớ về bữa cơm gia đình là nhớ về những khoảnh khắc ấm áp và bình dị bên cạnh những người thân yêu.

Chính vì vậy, mỗi bữa cơm chị Vân nấu đều rất chỉn chu, bày biện khéo léo. Cùng ngắm nhìn 30 mâm cơm hấp dẫn do chính tay chị Vân vào bếp mỗi ngày:

Canh thịt nấu chua - Đậu tẩm hành - Rau mùng tơi xào tỏi - Thịt chân giò cuộn rau thơm

Lưỡi lợn luộc - Chả lá lốt - Rau dền luộc

Cá kho - Lòng non luộc - Canh rau ngót nấu hến - Đậu luộc

Tôm hấp - Củ quả luộc - Gân bò kho

Thịt bò xào nấm - Tôm hấp - Rau muống luộc

Cá rô rán giòn - Canh rau ngót nấu tép - Tràng lợn luộc

Canh cua cà muối - Thịt lợn áp chảo - Đậu rán

Tôm hấp - Thịt ba chỉ kho dừa - Măng xào - Canh tôm nấu hoa thiên lý

Cá kho - Thịt luộc - Đậu sốt - Rau muống luộc

Nộm gà xé phay - Đậu sốt thịt viên - Rau muống luộc

Tôm xào mướp nấm - Chả xương sông - Canh ngao nấu chua - Đậu luộc

Chả nướng - Măng sặt om sườn - Rau muống luộc

Canh cua cà muối - Chả cá sốt cà chua - Mướp ngọt luộc

Đậu sốt - Nem rán - Canh thiên lý nấu thịt băm

Rau dền luộc - Lưỡi lợn luộc - Tôm rang thịt

Canh đầu cá nấu chua - Chả trứng lá lốt - Rau su su xào tỏi

Mực hấp - Măng sặt om sườn - Rau muống xào tỏi - Canh dải khoai

Thịt hầm - Rau củ luộc - Tôm kho - Canh chua thịt băm

Thịt áp chảo - Rau dền luộc - Trứng rán pate

Dạ dày luộc - Canh xương nấu măng - Bắp cải xào - Nọng heo rim mắm

Bò sốt vang

Canh dưa chua nấu sườn - Chả cá - Thịt bò xào giá đỗ

Bò lúc lắc - Canh mọc nấu chua - Dưa góp đu đủ cà rốt - Bánh tráng cuốn thịt heo

Canh sườn nấu khoai sọ - Thịt bò xào nấm kim - Gà ủ muối - Rau củ luộc

Lưỡi lợn luộc - Khấu đuôi nướng - Canh hoa thiên lý

Canh sườn củ quả - Chả nướng - Đỗ xào - Lạc rang

Canh khoai mỡ nấu móng giò - Đậu sốt - Chả nướng - Trứng rán lá ngải

Lòng lợn - Thịt bò xào nấm mỡ - Canh tôm nấu rau ngót

Tràng lợn luộc - Lòng gà xào giá - Nộm gà xé phay - Cổ cánh gà nấu canh bí xanh