30 mâm cơm tuyệt ngon giúp bạn cả tháng không cần nghĩ thực đơn
Ngày nào cũng nghĩ "hôm nay ăn gì" có thể khiến bạn mệt mỏi sau 8 tiếng làm việc vất vả. Những thực đơn hấp dẫn dưới đây sẽ là gợi ý tuyệt vời cho gia đình 4 người.
Với chị Đặng Thu Vân (Lào Cai), nấu ăn không chỉ là việc phải làm, đó là sở thích lớn nhất của chị. Mỗi khi được nấu những món ngon cho gia đình, người thân và bạn bè, chị Vân đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Với chị Vân và gia đình, mỗi bữa cơm chính là khoảng thời gian tuyệt vời để mỗi thành viên dành sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Để dù có đi đâu, mỗi khi nhớ về bữa cơm gia đình là nhớ về những khoảnh khắc ấm áp và bình dị bên cạnh những người thân yêu.
Chính vì vậy, mỗi bữa cơm chị Vân nấu đều rất chỉn chu, bày biện khéo léo. Cùng ngắm nhìn 30 mâm cơm hấp dẫn do chính tay chị Vân vào bếp mỗi ngày:
Canh thịt nấu chua - Đậu tẩm hành - Rau mùng tơi xào tỏi - Thịt chân giò cuộn rau thơm
Lưỡi lợn luộc - Chả lá lốt - Rau dền luộc
Cá kho - Lòng non luộc - Canh rau ngót nấu hến - Đậu luộc
Tôm hấp - Củ quả luộc - Gân bò kho
Thịt bò xào nấm - Tôm hấp - Rau muống luộc
Cá rô rán giòn - Canh rau ngót nấu tép - Tràng lợn luộc
Canh cua cà muối - Thịt lợn áp chảo - Đậu rán
Tôm hấp - Thịt ba chỉ kho dừa - Măng xào - Canh tôm nấu hoa thiên lý
Cá kho - Thịt luộc - Đậu sốt - Rau muống luộc
Nộm gà xé phay - Đậu sốt thịt viên - Rau muống luộc
Tôm xào mướp nấm - Chả xương sông - Canh ngao nấu chua - Đậu luộc
Chả nướng - Măng sặt om sườn - Rau muống luộc
Canh cua cà muối - Chả cá sốt cà chua - Mướp ngọt luộc
Đậu sốt - Nem rán - Canh thiên lý nấu thịt băm
Rau dền luộc - Lưỡi lợn luộc - Tôm rang thịt
Canh đầu cá nấu chua - Chả trứng lá lốt - Rau su su xào tỏi
Mực hấp - Măng sặt om sườn - Rau muống xào tỏi - Canh dải khoai
Thịt hầm - Rau củ luộc - Tôm kho - Canh chua thịt băm
Thịt áp chảo - Rau dền luộc - Trứng rán pate
Dạ dày luộc - Canh xương nấu măng - Bắp cải xào - Nọng heo rim mắm
Bò sốt vang
Canh dưa chua nấu sườn - Chả cá - Thịt bò xào giá đỗ
Bò lúc lắc - Canh mọc nấu chua - Dưa góp đu đủ cà rốt - Bánh tráng cuốn thịt heo
Canh sườn nấu khoai sọ - Thịt bò xào nấm kim - Gà ủ muối - Rau củ luộc
Lưỡi lợn luộc - Khấu đuôi nướng - Canh hoa thiên lý
Canh sườn củ quả - Chả nướng - Đỗ xào - Lạc rang
Canh khoai mỡ nấu móng giò - Đậu sốt - Chả nướng - Trứng rán lá ngải
Lòng lợn - Thịt bò xào nấm mỡ - Canh tôm nấu rau ngót
Tràng lợn luộc - Lòng gà xào giá - Nộm gà xé phay - Cổ cánh gà nấu canh bí xanh
Những bữa cơm nhà không cần nhiều món, không cần chế biến cầu kỳ nhưng luôn là ngon nhất với mỗi người, khiến ai nhìn thấy cũng nhớ nhà.
