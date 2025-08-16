Thực đơn 4 món siêu ngon, ăn bao nhiêu cũng không thấy chán

1. Cá trắm hầm bia

Nguyên liệu:

- Cá trắm 3 kg (1 con),

- Bia: 1 lon (400ml)

- Hành lá: 1 khúc

- Gừng: 1 nhánh

- Nước tương: 30g

- Muối: 2g

Cách làm:

- Làm sạch cá: cạo vảy, bỏ mang, loại bỏ màng đen trong bụng, rửa sạch trong và ngoài.

- Cắt bỏ đầu và đuôi cá để chế biến món khác, phần giữa cắt làm hai khúc lớn. Dùng giấy bếp thấm khô bề mặt và bên trong bụng cá.

- Đun nóng chảo với dầu ăn, cho cá vào chiên mỗi mặt 2–3 phút đến khi định hình và hơi vàng.

- Thêm hành lá cắt khúc, gừng thái lát, rưới nước tương, đổ bia, rắc muối. Đun sôi rồi tắt bếp.

- Chuyển toàn bộ cá và phần nước bia sang nồi cơm điện, cho thêm bong bóng cá (nếu có).

- Đóng nắp nồi, cắm điện. Chọn chế độ “Hấp/Nấu” trong 30 phút.

2. Ớt xào mướp đắng

Nguyên liệu:

- Mướp đắng: 1 quả

- Ớt chuông đỏ: 1 quả

- Dầu ăn: 10g

- Hành lá: một ít

- Muối: 1g

- Nước tương: 10g

- Nước lọc: nửa cốc

Cách làm:

- Rửa sạch mướp đắng và ớt chuông.

- Bổ đôi theo chiều dọc, bỏ ruột và hạt, thái sợi mỏng.

- Phi thơm hành lá, cho mướp đắng vào xào, rưới từng chút nước, đảo đến khi đạt độ chín mong muốn.

- Cho ớt chuông vào đảo đều, nêm muối, khi ớt vừa mềm thì rưới nước tương, trộn đều, tắt bếp.

3. Đậu phụ sốt cay

Nguyên liệu:

- Đậu phụ: 1 miếng

- Ngồng tỏi: 4 cây

- Nước lọc: 2 bát

- Bột bắp: 10g

- Sốt cay Tứ Xuyên: 20g

Cách làm:

- Đậu phụ cắt miếng vuông nhỏ 1cm, ngồng tỏi cắt khúc.

- Đun sôi 2 bát nước, cho đậu phụ vào nấu 2 phút.

- Thêm ngồng tỏi, sau đó cho sốt cay.

- Hòa bột bắp với nước, đổ vào, khuấy đến khi sánh lại thì tắt bếp.

Có thể thay ngồng tỏi bằng rau củ khác để tăng màu sắc và dinh dưỡng, điều chỉnh độ sánh của sốt theo khẩu vị.

4. Rau xà lách sốt tỏi – dầu hào

Nguyên liệu:

- Xà lách: 1 cây

- Tỏi: 5 tép

- Nước tương: 10g

- Dầu hào: 15g

- Nước lọc: nửa cốc

- Dầu ăn: 5g

Cách làm:

- Rửa sạch xà lách, tỏi băm nhuyễn.

- Chần xà lách trong nước sôi đến khi đổi màu, xếp ra đĩa, không cần nhúng qua nước lạnh.

- Phi thơm tỏi với ít dầu, cho nước tương, dầu hào, nước lọc, khuấy đều, đun sôi.

- Rưới nước sốt lên xà lách và thưởng thức.

Mẹo: Giảm lượng dầu hào, thêm ít nước tương và nước lọc để hương vị hài hòa, xà lách thấm đều mà không quá mặn.