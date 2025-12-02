Loại cá bị 'bỏ rơi' vì tanh nhưng là kho báu omega 3, sánh ngang cá hồi

Cá mè không được nhiều người thích, ít xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày của các gia đình. Tuy nhiên, tôi lại thích chế biến các món từ cá mè. Vậy loại cá này có những công dụng nổi bật nào đối với sức khỏe và việc sử dụng cá mè thường xuyên có mang lại lợi ích dinh dưỡng đặc biệt không? Tôi xin cảm ơn! (Hà Thư - Hà Nội)

PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội tư vấn:

Cá mè từ lâu bị nhiều người “ghét bỏ” vì mùi tanh đặc trưng, thậm chí có người không bao giờ đụng đũa. Thế nhưng về mặt dinh dưỡng, đây lại là một trong những loại cá có giá trị sức khỏe cao, đặc biệt giàu omega-3 - dưỡng chất vàng cho não bộ và tim mạch.

Trong 100g thịt cá mè chứa nhiều dưỡng chất quan trọng: khoảng 144 calo, 15,3 - 15,4 g protein, 2,2 - 9,1g chất béo, 4,7g carbohydrate cùng các khoáng chất như 82mg canxi, 18mg phốt pho, 0,8mg sắt, 229mg kali. Ngoài ra, cá mè còn chứa selen, natri, vitamin B1, B2, D, E - những vi chất cần thiết cho hoạt động sống hằng ngày.

Giàu omega-3

Nhắc đến omega-3, người ta thường nghĩ ngay đến cá hồi hay các loại cá biển đắt đỏ. Thực tế, cá mè - đặc biệt là phần mỡ - lại là nguồn omega-3 dồi dào không kém. Hai axít béo quan trọng nhất là EPA và DHA đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Đối với não bộ, DHA là cấu phần chính của màng tế bào thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và duy trì chức năng nhận thức. Đây là lý do cá mè được nhiều chuyên gia khuyến nghị cho phụ nữ mang thai và trẻ em, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển trí não.

Với hệ tim mạch, omega-3 giúp giảm triglyceride - loại mỡ máu nguy hiểm; đồng thời hạn chế sự hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch, từ đó giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Việc bổ sung cá mè vào thực đơn hằng ngày có thể giúp trái tim khỏe mạnh hơn, phòng ngừa nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Protein chất lượng cao

Cá mè là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, chứa đầy đủ axít amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Nhờ đó, cá mè giúp tái tạo tế bào, phục hồi cơ bắp sau vận động và duy trì hệ cơ xương chắc khỏe.

Đối với người cao tuổi, lượng protein từ cá mè làm chậm quá trình mất khối cơ. Với trẻ em, đây là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển. Cá mè cũng phù hợp cho người tập thể thao, người muốn tăng cơ hoặc đang trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng vì tạo cảm giác no lâu, ít chất béo bão hòa hơn thịt đỏ.

Từ những thông tin trên, bạn có thể thêm vào cá mè vào thực đơn của gia đình cho phù hợp.