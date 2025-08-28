30 hộp cơm trưa chuẩn "vợ nhà người ta" nấu cho chồng mỗi ngày
Chị Nhung Nguyễn (Hà Nội) chia sẻ: Nếu có người sẵn sàng ăn tất cả những gì mình nấu thì không có lý gì mình ngại vào bếp.
Chị Nguyễn Nhung (Hà Nội) có thói quen thức dậy từ khoảng 6 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và nấu những hộp cơm trưa cho ông xã.
Bí quyết để chị hoàn thành bữa sáng và bữa trưa trong khoảng thời gian chưa đến 1 tiếng đồng hồ là luôn chuẩn bị sẵn thực đơn cho cả tuần. Các loại thực phẩm như thịt cá chị sẽ mua và sơ chế vào cuối tuần rồi cấp đông. Các loại rau và trái cây cũng được chị chuẩn bị sẵn 2 lần 1 tuần để đảm bảo luôn tươi ngon.
Những bữa trưa văn phòng do chị Nhung chuẩn bị cho chồng luôn đầy đủ món mặn, canh và món tráng miệng. Nhiều người đã bình luận hài hước rằng, chị Nhung chuẩn là "vợ nhà người ta" khi rất chu đáo chuẩn bị những bữa trưa ngon miệng, đủ chất cho chồng mỗi ngày.
Canh măng om vịt - Thịt kho tàu - Mít
Canh mướp đắng nhồi thịt - Sườn chua ngọt - Xoài chín
Canh mướp nấu tôm khô - Mực xào cần tỏi - Đậu phụ sốt cà chua
Canh bí xanh nấu thịt băm - Chả mực - Dưa vàng
Canh cải nấu thịt băm - Tôm rang - Su su xào tỏi
Hoa thiên lý nấu thịt băm - Thịt kho trứng cút - Nho
Canh bầu nấu tôm - Tôm rang - Đậu phụ sốt cà chua
Canh mướp - Cá thu sốt cà chua - Bắp cải xào
Canh sườn nấu măng - Trứng ốp - Nho xanh
Bò kho gừng - Rau củ luộc - Dưa vàng
Canh cà bung sườn - Chả mực - Vải
Mướp xào giá - Sườn xào chua ngọt - Thanh long
Canh rau ngót nấu thịt - Cá kho dưa - Xoài
Canh mướp xào - Bắp cải xào - Cá thu sốt cà chua
Canh mùng tơi, mướp nấu tôm khô - Sườn xào chua ngọt - Rau củ luộc
Canh rau ngót nấu thịt băm - Cá thu sốt cà chua
Bắp cải xào - Nọng heo nướng
Canh sườn nấu khoai sọ - Trứng gà ốp - Dưa leo
Canh bí xanh nấu thịt băm - Thịt kho tàu - Thanh long, xoài
Canh rau ngót nấu thịt băm - Chả lá lốt - Đậu phụ tẩm hành
Canh mùng tơi - Khoai tây xào - Nọng heo nướng
Canh bầu - Dẻ sườn bò nấu dưa chua - Trứng gà ốp la
Đỗ xào - Nem rán - Hoa quả
Cá trắm sốt cà chua - Đồ xào - Dưa vàng
Canh mướp - Thịt gà rang gừng - Rau củ luộc
Canh bầu - Cá kho dưa - Hồng táo
Canh mùng tơi - Đồ xào - Chả lá lốt
28/08/2025