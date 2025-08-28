30 hộp cơm trưa chuẩn "vợ nhà người ta" nấu cho chồng mỗi ngày

Chị Nguyễn Nhung (Hà Nội) có thói quen thức dậy từ khoảng 6 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và nấu những hộp cơm trưa cho ông xã.

Bí quyết để chị hoàn thành bữa sáng và bữa trưa trong khoảng thời gian chưa đến 1 tiếng đồng hồ là luôn chuẩn bị sẵn thực đơn cho cả tuần. Các loại thực phẩm như thịt cá chị sẽ mua và sơ chế vào cuối tuần rồi cấp đông. Các loại rau và trái cây cũng được chị chuẩn bị sẵn 2 lần 1 tuần để đảm bảo luôn tươi ngon.

Những bữa trưa văn phòng do chị Nhung chuẩn bị cho chồng luôn đầy đủ món mặn, canh và món tráng miệng. Nhiều người đã bình luận hài hước rằng, chị Nhung chuẩn là "vợ nhà người ta" khi rất chu đáo chuẩn bị những bữa trưa ngon miệng, đủ chất cho chồng mỗi ngày.

Canh măng om vịt - Thịt kho tàu - Mít

Canh mướp đắng nhồi thịt - Sườn chua ngọt - Xoài chín

Canh mướp nấu tôm khô - Mực xào cần tỏi - Đậu phụ sốt cà chua

Canh bí xanh nấu thịt băm - Chả mực - Dưa vàng

Canh cải nấu thịt băm - Tôm rang - Su su xào tỏi

Hoa thiên lý nấu thịt băm - Thịt kho trứng cút - Nho

Canh bầu nấu tôm - Tôm rang - Đậu phụ sốt cà chua

Canh mướp - Cá thu sốt cà chua - Bắp cải xào

Canh sườn nấu măng - Trứng ốp - Nho xanh

Bò kho gừng - Rau củ luộc - Dưa vàng

Canh cà bung sườn - Chả mực - Vải

Mướp xào giá - Sườn xào chua ngọt - Thanh long

Canh rau ngót nấu thịt - Cá kho dưa - Xoài

Canh mướp xào - Bắp cải xào - Cá thu sốt cà chua

Canh mùng tơi, mướp nấu tôm khô - Sườn xào chua ngọt - Rau củ luộc

Canh rau ngót nấu thịt băm - Cá thu sốt cà chua

Bắp cải xào - Nọng heo nướng

Canh sườn nấu khoai sọ - Trứng gà ốp - Dưa leo

Canh bí xanh nấu thịt băm - Thịt kho tàu - Thanh long, xoài

Canh rau ngót nấu thịt băm - Chả lá lốt - Đậu phụ tẩm hành

Canh mùng tơi - Khoai tây xào - Nọng heo nướng

Canh bầu - Dẻ sườn bò nấu dưa chua - Trứng gà ốp la

Đỗ xào - Nem rán - Hoa quả

Cá trắm sốt cà chua - Đồ xào - Dưa vàng

Canh mướp - Thịt gà rang gừng - Rau củ luộc

Canh bầu - Cá kho dưa - Hồng táo

Canh mùng tơi - Đồ xào - Chả lá lốt