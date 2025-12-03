Cúc họa mi vào mùa, bãi đá sông Hồng kín khách check-in

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km, vườn hoa bãi đá sông Hồng từ lâu là điểm hẹn quen thuộc của người yêu thiên nhiên. Khi cúc họa mi vào mùa, khu vườn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, dòng người liên tục đổ về ngắm sắc trắng tinh khôi và lưu lại những khung hình đẹp nhất.

Sức lan tỏa mạnh của xu hướng check-in cúc họa mi kéo theo hàng loạt dịch vụ hoạt động hết công suất. Từ make-up, cho thuê phụ kiện, trang phục đến chụp ảnh chuyên nghiệp đều đông khách.

Do cúc họa mi chỉ nở trong thời gian ngắn mỗi năm, không ít nhóm tranh thủ đến từ sáng sớm để có ánh nắng đẹp.

Huyền, du khách Hà Nội, cho biết đã xem nhiều bộ ảnh trên mạng nên quyết định đến sớm để có ánh sáng tự nhiên, giúp hình ảnh nổi bật hơn.

Nhóm bạn trẻ từ Bắc Giang đến Hà Nội để chụp ảnh với vườn hoa đầu đông.

Phương Anh (sinh năm 2007) cho biết vì không muốn để lỡ thời điểm hoa nở rộ nhất, đẹp nhất nên cô cùng nhóm bạn vẫn quyết đến vườn check-in dù biết trước sẽ rất đông người.

Nhiều bạn trẻ còn tự mang theo hắt sáng, máy ảnh, trang phục phối sẵn để săn được bộ ảnh ưng ý.

Để hòa hợp với không gian bạt ngàn sắc trắng, nhiều bạn trẻ chọn trang phục màu pastel, kiểu dáng điệu và trang điểm nhẹ nhàng, trẻ trung.

Không chỉ thu hút khách Việt, nhiều du khách nước ngoài cũng tìm đến trải nghiệm không gian cúc họa mi nở rộ, vốn là cảnh sắc hiếm gặp tại các địa phương khác.

Sự chăm chút của chủ vườn giúp hoa luôn rực rỡ, tạo bối cảnh lý tưởng cho các bộ ảnh mùa đông.

Theo các chủ vườn, lượng khách cao điểm tăng gấp 4-5 lần ngày thường, đặc biệt cuối tuần có thời điểm bán ra gần 2.000 vé. Ngoài chụp ảnh, nhiều gia đình còn kết hợp picnic nên sức mua dịch vụ càng mạnh, giúp doanh thu mô hình du lịch vườn hoa cải thiện rõ rệt.

Giá vé tham quan dao động 50.000-70.000 đồng mỗi người. Hoa bán kèm tại vườn cũng ở mức 50.000-70.000 đồng một bó tùy kích cỡ. Các nhiếp ảnh gia túc trực sẵn, giá một bộ ảnh từ 500.000 đến 2.000.000 đồng tùy yêu cầu.