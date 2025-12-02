Công thức gà nướng ngon mỹ mãn, hết cả tô cơm vẫn thấy thèm

Gà nướng nước mắm, mật ong đậm vị, da giòn, thịt mềm ăn kèm dưa cải chua cực kỳ hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- Đùi gà: 2 cái

- Nước mắm: 6 thìa

- Mật ong: 2 thìa

- Hành tỏi băm: 2 thìa cà phê

- Dầu điều: 2 thìa cà phê

- Tiêu xay: 1/2 thìa cà phê

Cách làm:

- Đùi gà khứa chéo vài đường để ướp gia vị thấm hơn. Trộn tất cả gia vị lại với nhau rồi xoa đều lên gà, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng.

- Cho gà ra khay, nướng ở mức nhiệt 180℃ trong 30 phút. Sau khoảng 15 phút đầu tiên thì quét thêm xốt ướp lên mặt gà.

- Phần nước xốt ướp gà còn lại trút vào khay để sau khi nướng có thể chan lên mặt cơm gà cho đậm vị và thêm phần hấp dẫn.

Nếu muốn da gà vàng giòn thì tiếp tục nướng thêm 15 phút nữa.