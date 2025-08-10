Cơm nhà dành cho 4 người tuyệt ngon, đánh bay cả nồi cơm
Từng món được bày trí bắt mắt, dễ ăn, hợp khẩu vị cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đúng chất cơm nhà mà ai đi đâu cũng nhớ.
Cá vược hấp tạo hình đuôi công
Cá vược hấp nguyên con không chỉ mang lại hương vị ngọt ngào và thịt mềm mà còn có thể được tạo hình thành đuôi công, vừa đẹp mắt vừa dễ dàng cho việc thưởng thức. Với cách trình bày này, khi có khách đến nhà, bạn không cần phải lo lắng về việc dùng đũa để gắp, giúp bữa tiệc trở nên thuận tiện và sang trọng hơn.
Cải ngồng xào tỏi
Để chế biến món ăn này, bạn chỉ cần phi tỏi cho thơm, sau đó cho cải ngồng vào xào nhanh tay. Thêm một chút rượu nấu ăn và muối, xào cho đến khi rau chuyển sang màu xanh mướt thì tắt bếp. Đây là một món ăn đơn giản nhưng rất hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm tăng hương vị cho bữa cơm của bạn.
Tôm chiên sốt cay kiểu Tứ Xuyên
Tôm tươi được chiên giòn sơ qua, sau đó xào chung với phần sốt lẩu cay tạo hương thơm hấp dẫn.
Chả giò hình kẹo
Chả giò hình kẹo là một món ăn hấp dẫn với hình dáng đáng yêu. Nhân chả giò được làm từ thịt heo tươi ngon kết hợp với củ năng giòn sần sật. Lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, có màu vàng ươm, mang đến trải nghiệm vị giác tuyệt vời ngay từ miếng cắn đầu tiên.
Thịt xào chua ngọt
Thịt thăn thái sợi, ướp cùng chút muối, tiêu và bột khoai tây. Sau đó lăn qua lớp bột chiên rồi chiên vàng giòn. Làm nước sốt từ tương cà, xì dầu, đường, dấm trắng, nước lọc và bột bắp, đun sôi rồi cho thịt vào đảo đều là hoàn tất.
Nếu chưa biết tối nay nấu gì cho cả nhà, bạn có thể tham khảo thực đơn này.
-10/08/2025 10:52 AM (GMT+7)