Cơm nhà dành cho 4 người tuyệt ngon, đánh bay cả nồi cơm

Cá vược hấp tạo hình đuôi công

Cá vược hấp nguyên con không chỉ mang lại hương vị ngọt ngào và thịt mềm mà còn có thể được tạo hình thành đuôi công, vừa đẹp mắt vừa dễ dàng cho việc thưởng thức. Với cách trình bày này, khi có khách đến nhà, bạn không cần phải lo lắng về việc dùng đũa để gắp, giúp bữa tiệc trở nên thuận tiện và sang trọng hơn.

Cải ngồng xào tỏi

Để chế biến món ăn này, bạn chỉ cần phi tỏi cho thơm, sau đó cho cải ngồng vào xào nhanh tay. Thêm một chút rượu nấu ăn và muối, xào cho đến khi rau chuyển sang màu xanh mướt thì tắt bếp. Đây là một món ăn đơn giản nhưng rất hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm tăng hương vị cho bữa cơm của bạn.

Tôm chiên sốt cay kiểu Tứ Xuyên

Tôm tươi được chiên giòn sơ qua, sau đó xào chung với phần sốt lẩu cay tạo hương thơm hấp dẫn.

Chả giò hình kẹo

Chả giò hình kẹo là một món ăn hấp dẫn với hình dáng đáng yêu. Nhân chả giò được làm từ thịt heo tươi ngon kết hợp với củ năng giòn sần sật. Lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, có màu vàng ươm, mang đến trải nghiệm vị giác tuyệt vời ngay từ miếng cắn đầu tiên.

Thịt xào chua ngọt

Thịt thăn thái sợi, ướp cùng chút muối, tiêu và bột khoai tây. Sau đó lăn qua lớp bột chiên rồi chiên vàng giòn. Làm nước sốt từ tương cà, xì dầu, đường, dấm trắng, nước lọc và bột bắp, đun sôi rồi cho thịt vào đảo đều là hoàn tất.