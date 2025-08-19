Thịt xiên nướng làm cách nào mềm ngọt, không bị khô?

Nguyên liệu:

- 1kg thịt vai đầu giòn

- Sả, riềng, ớt

- Lá mắc mật

- Dầu hào, hạt nêm, nước mắm, mắm tôm, bột ngọt, hạt tiêu, rượu mai quế lộ.

Cách làm:

Thịt vai đầu giòn lấy cả phần mỡ, bì đem thui phần bì rồi rửa sạch, thái miếng dày vừa ăn. Ướp thịt với với 8 củ sả đập dập thái lát, 1 củ riềng tươi giã nát, 1 quả ớt xiêm thái lát, 2 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa cà phê nước mắm, 2 thìa cà phê mắm tôm, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 3 thìa cà phê rượu mai quế lộ.

Ướp thịt tối thiểu 1 giờ, hoặc có thời gian ướp qua đêm càng ngon. Trước khi xiên, vò thêm 1 nắm lá mắc mật vào để thịt thêm thơm ngon.

Với công thức này, ngoài việc xiên nướng có thể bọc bằng lá chuối rồi đem hấp hoặc nướng. Nếu dùng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu, cài đặt mức nhiệt 160℃ trong 40 phút.

Thịt vai giòn nướng mềm ẩm không bị khô, vị vừa vặn, đậm đà, thơm ngon nức nở.