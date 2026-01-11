Khách Việt sống hoang dã trên đảo 'bí ẩn', mỗi ngày ăn tôm hùm, cá hiếm

Anh Nguyễn Bá Nguyên (tên thường gọi Savage Ba, 30 tuổi) đang sống tại Phú Quốc, An Giang, là một người mê trải nghiệm "cuộc sống hoang dã". Mỗi năm, anh đều dành thời gian để khám phá những hòn đảo đẹp trên khắp thế giới, nhất là nơi chưa phổ biến với khách du lịch, có nền văn hóa bản địa rõ nét và "càng ít thông tin trên Google càng tốt".

Một trong những nơi anh Nguyên trở lại nhiều lần nhất là đảo New Guinea - hòn đảo lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Greenland, nằm ở lãnh thổ của hai nước Indonesia và Papua New Guinea.

Những hòn đảo nhỏ rất đẹp tại New Guinea. Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên anh Nguyên tới New Guinea là năm 2018. Nhiều người dân bản địa nói rằng, họ chưa từng biết tới người Việt Nam. Anh Nguyên trở lại đây vào tháng 9/2023 và lần gần nhất là tháng 4/2025. Mỗi chuyến thăm đảo kéo dài từ 3 tuần đến 1 tháng.

Đảo vẫn giữ nguyên nét hoang sơ, chưa phát triển du lịch, dịch vụ. Phần lớn các khu rừng nguyên sinh ở trong lõi đảo không hề có dấu chân người.

Ở New Guinea có rất nhiều đảo nhỏ, có cộng đồng, bộ tộc sinh sống, với nhiều nét đặc trưng cũng như quy tắc riêng. Mỗi chuyến tới đây, anh Nguyên tìm đến những đảo nhỏ khác nhau, nhiều nơi hoàn toàn bí ẩn trên bản đồ du lịch.

Nam du khách Việt dự kiến phải tới New Guinea rất nhiều lần nữa thì mới có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp nơi đây.

Anh Nguyên cùng những người dân trên đảo. Ảnh: NVCC

Người dân Papua New Guinea xem hòn đảo là một gia tài quý báu. Người lạ có thể đến thuê đất, nhưng họ tuyệt đối không bán đất. Họ rất trân trọng và có những cách bảo vệ thiên nhiên.

"Ở New Guinea không có khái niệm 'bãi biển chung'. Phần lớn các bãi biển, các hòn đảo, từng cánh rừng đều có chủ sở hữu, và kể cả cá tôm dưới biển cũng thuộc quyền sở hữu của ai đó.

Vì vậy, trước khi đến một đảo nhỏ, tôi đều phải xin phép người đứng đầu cộng đồng trên đảo - thường được du khách gọi là 'chúa đảo' và cộng đồng ở đó. Tôi có thể hỏi họ hàng, người quen trong vùng của họ. Khi chúa đảo đồng ý, tôi mới đi thuyền, tàu tới", anh Nguyên cho hay.

Nơi nào có "chúa đảo", anh sẽ ở lại cùng gia đình họ. Còn nếu đảo hoang thì anh sẽ tự săn bắt, mắc võng ngủ qua đêm.

Anh Nguyên đã học lặn và săn bắt chuyên nghiệp trong thời gian du học ở châu Âu. Ảnh: NVCC

Người dân đảo chỉ trồng một ít cây đu đủ, rau lang, củ mài, củ sắn. Thức ăn của họ hầu hết là hải sản từ biển hoặc động vật trong rừng.

"Ở đây họ không làm du lịch. Nơi có 'chúa đảo', họ có thể cho tôi ngủ nhờ nhưng việc ăn uống tôi phải tự túc. Tôi luôn đem theo đồ nghề như cung, nỏ..., dụng cụ sinh tồn", anh Nguyên cho hay.

Nam du khách Việt tự đánh bắt hải sản và chế biến đơn giản. Trong suốt 1 tháng trên đảo, anh hoàn toàn không ăn thịt động vật. Ảnh: NVCC

Mỗi ngày, anh Nguyên thức dậy sớm để đi lặn biển, săn cá cho bữa trưa và bữa tối. Ở đây, tôm hùm, cua biển, cá mú, cá thu... nhiều vô kể.

"Có nhiều loại cá rất hiếm với nước ta và luôn là thứ được các nhà hàng săn lùng, nhưng ở đây, tôi dễ dàng tìm thấy chúng. Việc 1 tuần được ăn 2, 3 bữa cá hiếm là điều bình thường. Tất nhiên bạn nên hỏi người dân ở đó, có loại cá nào không được đánh bắt hay không và tuân thủ quy định của họ", anh nói.

Anh Nguyên săn được những con cá mú "khổng lồ". Ảnh: NVCC

Chuyến đi năm 2025, anh Nguyên tới một đảo san hô nằm lẻ loi ở New Guinea, cách đất liền khoảng 200km. Tại đây anh Nguyên sống 1 tuần với gia đình "chúa đảo". Cuộc sống hoàn toàn hoang dã, không có internet, không có sóng điện thoại, cũng chẳng có chợ hay quán xá.

"Chúa đảo" rất ngạc nhiên khi lần đầu có vị khách một mình tới đảo của họ. Vị chúa đảo còn bất ngờ khi anh Nguyên có kỹ năng săn bắt hải sản chuyên nghiệp, thậm chí còn đánh bắt được cá thu lớn, chia cho mấy nhà trên đảo.

Loại cua dừa khổng lồ trên đảo. Anh Nguyên cho biết, người dân không săn bắt loại sinh vật này vì chúng sinh trưởng rất chậm. Ảnh: NVCC

Anh Nguyên luôn chuẩn bị thuốc sốt rét, các loại thuốc sơ cứu đơn giản bởi bệnh viện duy nhất sẽ nằm cách nơi anh ở hàng trăm km đường biển. "Thú thật ở những địa điểm xa xôi, ít dấu chân người như New Guinea, tôi không thể lên kế hoạch trước và mức độ an toàn không thể đạt 100%. Tôi phải chấp nhận và đối mặt với mọi rủi ro bất ngờ", anh nói.

Hiện, du khách Việt không cần phải xin visa khi đến các đảo ở New Guinea thuộc địa phận Indonesia. Với một số điểm đến phức tạp, du khách phải đến đồn cảnh sát và xin giấy phép Surat Jalan (giấy phép lưu trú, thông hành).

Còn các đảo thuộc bên Papua New Guinea, du khách có thể xin visa trực tuyến.

Vẻ đẹp trên đảo chiều hoàng hôn. Ảnh: NVCC

Anh Nguyên cho biết, chi phí đến đây sẽ cao hơn các nước Đông Nam Á và phụ thuộc vào địa điểm mà bạn muốn đến. Trong đó, xăng là khoản chiếm phần lớn chi phí của cả chuyến đi bởi nó rất hiếm và đắt.

"Hành trình tới những điểm đến như New Guinea là hành trình thử thách khả năng thích nghi, sinh tồn của bản thân. Chính điều đó làm tôi hạnh phúc", nam du khách chia sẻ.