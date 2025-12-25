3 cách chế biến thịt ba chỉ ăn cực hao cơm ngày lạnh

1. Ba chỉ kho hạt dẻ

Nguyên liệu: Thịt ba chỉ, hạt dẻ bóc vỏ.

Gia vị: Hoa hồi, lá nguyệt quế, quế chi, gừng, đường phèn, nước tương, hắc xì dầu, hạt nêm.

Cách làm:

- Cho thịt vào nồi nước lạnh, thêm rượu nấu và hạt tiêu, đun sôi 5 phút rồi vớt ra rửa sạch. Cắt lát dày vừa.

- Đun nóng chút dầu, cho thịt vào áp chảo để tiết bớt mỡ. Thêm hoa hồi, lá nguyệt quế, quế chi, gừng vào xào thơm rồi cho hạt dẻ vào.

- Thêm rượu, nước tương, hắc xì dầu, hạt nêm và tiêu. Đổ nước xâm xấp mặt thịt, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ nấu 50 phút, nêm nếm lại cho vừa miệng. Nếu thích nước sốt sệt, mở nắp nấu thêm vài phút cho nước kho quyện sánh lại.

2. Ba chỉ nướng giòn bì

Nguyên liệu: Thịt ba chỉ, gừng, hoa hồi, lá nguyệt quế, bột thì là, ớt bột, ngũ vị, bột tiêu Tứ Xuyên, muối, chút bột ngọt.

Cách làm:

- Khứa mặt thịt thành ô vuông cỡ quân bài, nhưng giữ nguyên phần da không cắt rời. Cho vào nồi nước lạnh cùng gừng, hoa hồi, lá nguyệt quế. Đun sôi rồi hạ lửa nhỏ khoảng 20 phút. Thịt mềm vừa, đũa xiên dễ là được.

- Trộn hỗn hợp ướp gồm: bột thì là, ớt bột, ngũ vị, bột tiêu Tứ Xuyên, muối, chút bột ngọt.

- Rửa sạch ba chỉ đã luộc, khi thịt còn ấm thì xoa đều hỗn hợp gia vị. Ướp 30 phút cho thấm.

- Dùng 2 lớp giấy bạc bọc phần thịt, để lộ phần da. Dùng nĩa châm thật nhiều lỗ lên phần da. Xoa đều bột baking soda để giúp da nổ giòn khi nướng.

- Làm nóng lò 200°C. Cho thịt vào nướng 1 giờ (tăng giảm theo kích thước miếng thịt). Phần da sẽ phồng rộp, giòn tan, thịt bên trong mềm ngọt.

3. Thịt ba chỉ luộc trộn sốt tỏi

Nguyên liệu: 1 miếng thịt ba chỉ, 1 củ tỏi, hành lá, gừng, hoa hồi, lá nguyệt quế, tiểu hồi.

Gia vị: Nước tương, đường nâu, dầu mè, muối, bột ngọt, dầu ớt (tuỳ thích).

Cách làm:

- Rửa sạch thịt ba chỉ, cho vào nồi nước lạnh cùng gừng thái lát, hành cắt khúc và 1 muỗng rượu nấu ăn, đun sôi rồi chần khoảng 5 phút. Vớt thịt ra, chuyển sang nồi nước nóng khác, thêm 1 lá nguyệt quế, 1 hoa hồi, gừng và hành, đun lửa vừa nhỏ trong 50 phút. Khi dùng đũa xiên xuyên qua miếng thịt dễ dàng là thịt đã chín.

- Cho vào nồi 6 muỗng nước tương, một ít tiểu hồi, 1 lá nguyệt quế, 1 hoa hồi, 1 muỗng đường nâu. Đun lửa nhỏ 5 phút đến khi nước xì dầu hơi sệt lại, mùi thơm lan toả. Sau đó dùng rây lọc bỏ phần bã, giữ lại phần nước sốt.

- Vớt thịt ba chỉ ra, để nguội rồi thái lát mỏng. Phần nước luộc thịt đun sôi lại, cho thịt đã thái vào trụng nhanh khoảng 15 giây rồi vớt ra ngay. Cách này giúp thịt mềm hơn, thơm hơn và không bị khô.

- Pha nước sốt tỏi: 1 củ tỏi đập dập, băm nhuyễn, thêm muối, 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng nước luộc thịt, 1 muỗng dầu ớt (tuỳ khẩu vị). Trộn đều đến khi hỗn hợp sánh, thơm nồng mùi tỏi.

- Xếp thịt ra đĩa, rưới đều nước sốt tỏi lên trên là có thể thưởng thức ngay.