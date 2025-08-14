Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Thịt kho măng thơm mềm, ăn một miếng là nhớ mãi

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Nếu bạn đã từng thử món măng ninh thịt, chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi vị ngọt thanh của măng hòa cùng độ mềm dẻo của thịt heo.

Món thịt kho măng rất hợp với cơm nóng

Nguyên liệu:

- Măng tre tươi: 600g

- Thịt heo: 600g

- Gừng: 2–3 lát

- Tỏi: 4 tép, đập dập

- Dầu ăn: 1 thìa

- Nước lọc: 250ml

- Dầu hào: 3 thìa canh.

Cách làm

Măng bỏ phần già, xơ, rạch dọc theo thớ, cho vào nồi nước lạnh, đun sôi rồi tắt bếp, ngâm đến khi nguội, sau đó xé măng thành từng miếng nhỏ, cắt thành từng đoạn bằng ngón tay

Làm nóng nồi với 1 thìa dầu ăn, cho gừng vào phi lửa nhỏ đến khi dậy mùi thơm.

Cho tỏi vào xào cùng, tiếp tục cho măng tre vào đảo nhanh tay.

Thêm thịt heo, đảo đều. Rưới dầu hào lên, đảo để thịt và măng ngấm đều gia vị. Thêm&nbsp;250ml nước lọc, nếu muốn vị cay nhẹ thì thêm nửa&nbsp;thìa tương ớt.

Đậy nắp, kho lửa nhỏ trong 30 phút đến khi thịt mềm, dùng đũa xiên dễ dàng.

Nếu muốn thêm nấm đùi gà, cho vào kho chung 20 phút cuối.

Gắp thịt ra, để nguội rồi thái miếng vừa ăn.

Cho trở lại nồi để thấm nước kho.

Thành phầm cực kỳ hấp dẫn.

