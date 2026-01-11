Bất chấp cái lạnh, giới trẻ Hà Nội dậy sớm 'săn' khoảnh khắc vàng bên chân cầu Long Biên

Nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, bến hoa Phúc Xá hiện lên rực rỡ, lung linh giữa làn sương sớm và nắng mới. Khung cảnh nơi đây gây ấn tượng với những lớp lang đầy nghệ thuật: Dưới thấp là thảm hoa bạt ngàn, bên trên là màn sương bao phủ, xa xa là chứng nhân lịch sử trầm mặc cùng dòng người qua lại...

Những ngày này tại Hà Nội, nhiệt độ buổi sáng chỉ khoảng 10 độ C. Tuy nhiên, ngay từ 5 giờ sáng, bến hoa đã đông đúc người tới chờ đợi. Tất cả đều hướng ống kính về phía cầu Long Biên, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc "vàng" khi mặt trời ló rạng, lấp ló trên nhịp cầu cũ kỹ. Được biết, đây là công trình bến hoa do các đoàn thể tại địa phương như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và người dân sinh sống tại phường Phúc Xá chung tay thực hiện.

Nhiều bạn trẻ đã kỳ công chuẩn bị áo dài, trang điểm từ sớm và mang theo máy ảnh tới bến hoa Phúc Xá để ghi lại khoảnh khắc bình minh rạng rỡ.

Hai bạn trẻ Phương và Khánh (Hà Nội) chia sẻ: "Chúng mình quyết tâm dậy từ 5 giờ sáng để canh đúng khoảnh khắc mặt trời mọc, cảm giác dậy sớm và được hít thở không khí trong lành giữa ngàn hoa cũng là một trải nghiệm rất thú vị". Phương (áo hồng) cho biết: "Chúng mình nghe review đi sớm sẽ vắng người hơn, nhưng không ngờ các bác nhiếp ảnh gia còn đam mê và đến sớm hơn. Cả bến hoa đã chật kín máy ảnh, không khí tấp nập. Từ kinh nghiệm hôm nay, mình nghĩ mọi người có thể cân nhắc đến muộn hơn một chút, hoặc đến vào buổi chiều sẽ dễ dàng chọn được góc chụp ưng ý hơn".

Ghé bến hoa một cách tình cờ, Hoàng Nam (Hà Nội) chia sẻ: "Dù trời hơi mù nhưng khung cảnh vẫn rất đẹp. So với lần mình đến năm ngoái, vườn hiện tại đã có thêm nhiều loài hoa mới rực rỡ hơn. Có lẽ nhờ vậy, cộng với sức hút từ các bài đăng trên mạng xã hội mà mọi người biết và đến đây đông đúc hơn".

Nắng lên, dần xua tan màn sương, cầu Long Biên hiện ra trầm mặc, cổ kính. Bên cạnh sự náo nhiệt của người trẻ tới vãn cảnh là dáng vẻ tần tảo, lặng lẽ của những người lao động. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên và nhịp sống mưu sinh ấy đã tạo nên một khoảnh khắc Hà Nội bình yên, dung dị đến nao lòng.