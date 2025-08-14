Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Thịt heo làm cách này mềm ngon, thơm ngọt bao nhiêu cũng hết

Sự kiện: Món ngon từ thịt lợn Tối nay ăn gì? Món ngon mỗi ngày
Thịt heo xá xíu ăn cùng cơm nóng hoặc kẹp bánh mì là món ngon ai cũng thích mê.

Thịt heo làm cách này mềm ngon, thơm ngọt bao nhiêu cũng hết - 1

Nguyên liệu:

- 500g thịt heo

- 2 muỗng canh xì dầu

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh dầu hào

- 1 muỗng canh rượu

- 1/2 muỗng cà phê ngũ vị hương

- Hành, tỏi, rễ mùi băm nhỏ

- 1/2 muỗng cà phê muối

- 1 muỗng canh bột xá xíu

Cách làm:

- Thái thịt heo thành những miếng có độ dày khoảng 2-3 cm.

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị cùng với thịt heo.

Ướp tối thiểu 4 tiếng, ngon hơn nếu ướp qua đêm trong tủ lạnh.

Ướp tối thiểu 4 tiếng, ngon hơn nếu ướp qua đêm trong tủ lạnh.

- Làm nóng lò nướng ở 180°C. Nướng trong khoảng 25-30 phút, lật thịt và phết thêm gia vị mỗi lần lật để thịt không bị khô và có màu sắc đẹp.

- Nếu dùng chảo, cho thịt vào chảo và chiên ở lửa vừa. Lật đều các mặt để thịt chín vàng đều và có lớp vỏ ngoài giòn là được.

Thịt ngấm đều gia vị rất thơm, mềm.

Thịt ngấm đều gia vị rất thơm, mềm.

Thịt heo xá xíu ăn kèm cơm nóng hoặc kẹp bánh mì đều ngon tuyệt!

-14/08/2025 14:02 PM (GMT+7)
