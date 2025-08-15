Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Thịt ba chỉ làm kiểu này giòn thơm, ăn cơm không muốn dừng

Sự kiện: Món ngon từ thịt lợn Tối nay ăn gì? Món ngon mỗi ngày
Ba chỉ xào sả ớt là món ăn dân dã, dễ làm và cực kỳ "tốn cơm". Những ngày trời mưa mát mẻ ăn món này cùng cơm nóng bao nhiêu bát cũng hết.

Thịt ba chỉ làm kiểu này giòn thơm, ăn cơm không muốn dừng - 1

Nguyên liệu:

- 500gr thịt ba chỉ

- 5 củ sả đập dập, băm nhỏ

- 2 quả ớt

- Hành tím, tỏi đập dập, băm nhỏ

- 1 thìa canh nước mắm

- 1 thìa tương ớt

- 1 thìa đường nâu

- 1 thìa bột ngô

Cách làm:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, dùng muối chà xát lên thịt cho sạch. Bỏ thịt vào nồi nước sôi chần qua rồi rửa lại.

- Thái miếng vừa ăn, ướp thịt với chút muối, hạt tiêu, hành, tỏi, sả 15 phút cho thấm gia vị.

Thịt ba chỉ làm kiểu này giòn thơm, ăn cơm không muốn dừng - 2

- Trộn thịt với 1 thìa bột ngô để khi chiên không bị bắn dầu. Cho thịt lên bếp đảo tới khi ngả màu vàng rồi trút ra đĩa.

Thịt ba chỉ làm kiểu này giòn thơm, ăn cơm không muốn dừng - 3

- Phi thơm hành, tỏi, sả rồi cho thịt vào đảo. Nêm thêm 1 thìa tương ớt, 1 thìa đường, ớt tươi thái lát.

Tiếp tục đảo thịt trên bếp khoảng vài phút là hoàn thành. Trút ra đĩa là có thể thưởng thức cùng cơm nóng rất ngon.

Thịt ba chỉ làm kiểu này giòn thơm, ăn cơm không muốn dừng - 5

Thịt ba chỉ xào sả ớt rất dễ làm nhưng ai ăn cũng dễ "nghiện".

-15/08/2025 17:52 PM (GMT+7)
