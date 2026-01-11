Ngỡ ngàng Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Thủ đô: Dải hoa cẩm tú cầu bất ngờ nở rực rỡ trên đường phố Hà Nội

Dải hoa cẩm tú cầu bất ngờ nở rực rỡ trên đường phố Hà Nội

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng từ lâu đã được mệnh danh là một trong những "con đường đẹp nhất Việt Nam" nhờ hệ thống cây xanh đa tầng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, diện mạo của trục giao thông huyết mạch này lại càng trở nên cuốn hút hơn bởi sự xuất hiện của những luống hoa cẩm tú cầu tươi mới.

Ghi nhận thực tế, tại khu vực dải phân cách giữa của tuyến đường này, hàng trăm khóm cẩm tú cầu được trồng xem kẽ đang đua nhau khoe sắc.

Cẩm Tú Cầu vốn là loài hoa đặc trưng của xứ lạnh Đà Lạt, nhưng năm nay, loài hoa này đã được mang về trang hoàng rực rỡ trên đường phố Hà Nội để chào đón Tết 2026.

Những bông hoa kết thành hình cầu lớn, chuyển màu từ hồng, xanh ngọc bích sang tím biếc, nổi bật trên nền lá xanh mướt, tạo nên một khung cảnh lãng mạn hiếm có giữa sự ồn ào, bụi bặm của phố thị.

Sự xuất hiện của dải hoa này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Vào những giờ thấp điểm, không ít người dân tranh thủ đi chậm lại để ngắm nhìn và phải thốt lên "ôi cẩm tú cầu kìa"...

Chị Huyền Trinh (nhân viên văn phòng tại phố Trần Duy Hưng) chia sẻ: "Mọi ngày đi làm qua đây tôi chỉ thấy cây xanh thôi, tự nhiên mấy hôm nay thấy hoa nở thành từng chùm lớn đẹp quá. Cứ ngỡ loài hoa này chỉ lên Đà Lạt mới có, không ngờ lại được ngắm ngay tại Hà Nội. Đi làm qua đoạn đường này cảm giác cũng thư thái, bớt căng thẳng hơn hẳn."

Được biết, việc đưa các giống hoa mới, đẹp và lạ mắt vào trồng tại các dải phân cách là một phần trong nỗ lực chỉnh trang đô thị, đa dạng hóa thảm thực vật của thành phố Hà Nội trong thời gian qua.

Trước cẩm tú cầu, người dân Thủ đô cũng từng thích thú với những dải hoa dâm bụt thái, hoa tường vi hay hoa giấy rực rỡ trên các tuyến đường cửa ngõ.

Giữa những khối bê tông và tiếng còi xe ồn ã, dải hoa cẩm tú cầu trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng như một nét chấm phá dịu dàng, không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại cảm giác bình yên, tươi mới cho người dân Thủ đô những ngày đầu năm.

Bên cạnh đó, khi đi trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, người dân còn được chiêm ngưỡng các dải hoa cúc, hoa trạng nguyên, hoa dạ thảo yến...

Giữa những khối bê tông và tiếng còi xe ồn ã, các dải hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng như một nét chấm phá dịu dàng, không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại cảm giác bình yên, tươi mới cho người dân Thủ đô những ngày đầu năm.