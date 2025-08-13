Món ngon đại bổ từ phần thịt lợn rất khó mua nếu đi chợ muộn

Nguyên liệu

- Tim lợn: 300g

- Thuốc bắc (các vị thuốc bắc như kỷ tử, hoài sơn, táo đỏ, hạt sen…): 1 gói

- Cà rốt: 1 củ

- Bột năng: 1-2 thìa cà phê

- Gừng: 1 củ nhỏ

- Gia vị: muối, hạt tiêu, nước mắm, dầu điều

- Rau mùi.

Cách làm

- Tim lợn rửa sạch, bóp qua với muối và gừng đập dập để khử mùi tanh, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

- Thái tim thành từng miếng vừa ăn. Đem đi tẩm ướp 30 phút với chút muối, hạt tiêu, nước mắm cho ngấm gia vị.

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch và cắt khúc hoặc cắt miếng tùy ý.

- Rau mùi rửa sạch.

- Phi thơm tỏi, cho tim lợn, gừng và cà rốt vào nồi đảo đều, thêm nước xâm xấp. Cho thuốc bắc vào hầm cùng khoảng 45 phút cho tim và các vị thuốc chín mềm. Cho thêm xíu dầu điều tạo màu đẹp.

- Khi tim và cà rốt đã mềm nêm cho vừa khẩu vị.

- Hòa bột năng với chút nước lạnh, sau đó trút từ từ vào nồi để nước hầm sánh lại theo ý thích.

Rắc rau mùi và hạt tiêu lên trên để tăng hương vị.

Tim lợn hầm thuốc bắc, rau củ ăn cùng cơm nóng hoặc bánh mì đều rất ngon.