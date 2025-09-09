Thịt gà luộc không ăn hết, nấu canh với loại lá này ai cũng khen ngon

Canh gà măng chua lá é có vị chua dịu, ngọt thanh và thơm nức đặc trưng. Mâm cơm sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều!

Nguyên liệu:

- 1/4 con gà hoặc có thể tận dụng thịt gà luộc sẵn

- 100gr lá é

- 200gr măng chua

- Ớt, hạt tiêu, hành, tỏi, dầu ăn, nước mắm, nước cốt chanh, lá chanh.

- Nước dùng gà.

Cách làm:

Măng chua rửa sạch, thái miếng, luộc sôi với muối rồi vớt ra để ráo. Lá é rửa sạch.

Gà ướp với bột canh, ớt, hành tỏi giã nhỏ khoảng 30 phút. Phi thơm hành tỏi, xào săn thịt gà rồi trút thêm nước dùng vào ninh tầm 20 phút.

Phi thơm hành tỏi, xào măng, nêm nếm gia vị cho ngấm.

Thêm măng xào vào nồi nước dùng gà đun thêm khoảng 10-15 phút. Có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

Khi gà chín mềm, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, thả lá é vào nồi đảo đều là có thể thưởng thức.

Múc canh gà măng chua lá é ra tô, vắt thêm chút nước chanh cho tăng hương vị hấp dẫn của món ăn.