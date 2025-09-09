Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Thịt gà luộc không ăn hết, nấu canh với loại lá này ai cũng khen ngon

Sự kiện: Món ngon từ gà Món canh ngon

Canh gà măng chua lá é có phần thịt chín mềm, măng chua giòn quyện với lá é thơm lừng. Món canh này rất tốn cơm "được lòng" cả các bạn nhỏ.

Canh gà măng chua lá é có vị chua dịu, ngọt thanh và thơm nức đặc trưng. Mâm cơm sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều!

Canh gà măng chua lá é có vị chua dịu, ngọt thanh và thơm nức đặc trưng. Mâm cơm sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều!

Nguyên liệu:

- 1/4 con gà hoặc có thể tận dụng thịt gà luộc sẵn

- 100gr lá é

- 200gr măng chua

- Ớt, hạt tiêu, hành, tỏi, dầu ăn, nước mắm, nước cốt chanh, lá chanh.

- Nước dùng gà.

Cách làm:

Măng chua rửa sạch, thái miếng, luộc sôi với muối rồi&nbsp;vớt ra để ráo. Lá é rửa sạch.

Măng chua rửa sạch, thái miếng, luộc sôi với muối rồi vớt ra để ráo. Lá é rửa sạch.

Gà ướp với bột canh, ớt, hành tỏi giã nhỏ khoảng&nbsp;30 phút.&nbsp;Phi thơm hành tỏi, xào săn thịt gà rồi trút thêm nước dùng vào ninh tầm 20 phút.

Gà ướp với bột canh, ớt, hành tỏi giã nhỏ khoảng 30 phút. Phi thơm hành tỏi, xào săn thịt gà rồi trút thêm nước dùng vào ninh tầm 20 phút.

Phi thơm hành tỏi, xào măng, nêm nếm gia vị cho ngấm.

Phi thơm hành tỏi, xào măng, nêm nếm gia vị cho ngấm.

Thêm măng xào vào nồi nước dùng gà đun thêm khoảng 10-15 phút. Có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

Thêm măng xào vào nồi nước dùng gà đun thêm khoảng 10-15 phút. Có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

Khi gà chín mềm, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, thả lá é vào nồi đảo đều là có thể thưởng thức.

Khi gà chín mềm, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, thả lá é vào nồi đảo đều là có thể thưởng thức.

Múc canh gà măng chua lá é ra tô, vắt thêm chút nước chanh cho tăng hương vị hấp dẫn của món ăn.

Múc canh gà măng chua lá é ra tô, vắt thêm chút nước chanh cho tăng hương vị hấp dẫn của món ăn.

Thịt gà om với loại quả này mềm mọng ngon bất ngờ, siêu "tốn cơm"
Thịt gà om với loại quả này mềm mọng ngon bất ngờ, siêu "tốn cơm"

Món gà om dứa theo cách này kích thích cả vị giác, thị giác và khứu giác, khiến những ai đang đói ăn vài bát cơm chưa đã thèm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thắm Trương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/09/2025 13:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ gà Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN