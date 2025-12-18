Công thức đùi gà nướng ngon bất bại, người vụng mấy cũng làm thành công

Nguyên liệu:

- 4 đùi gà

- Nước mắm: 6 thìa canh

- Mật ong: 2 thìa canh

- Hành, tỏi băm: 2 thìa canh

- Dầu điều: thìa canh

- Tiêu xay: 1/2 thìa canh

Cách làm:

- Gà rửa sạch, khứa chéo để ướp gia vị thấm hơn.

- Trộn tất cả gia vị với nhau rồi xoa đều xốt ướp lên gà. Cất vào ngăn mát tủ lạnh 1 tiếng cho gà ngấm gia vị.

- Xếp gà ra khay, nướng ở mức nhiệt 170 độ trong vòng 30 phút. Phấn nước xốt còn dư để riêng.

- Nướng được 15 phút thì quét thêm nước xốt ướp lên trên gà. Phần xốt còn lại và mỡ gà tiết ra khi nước chắt vào một chén nhỏ, nướng cùng gà để chan cùng cơm nóng khi ăn. Tiếp tục nướng thêm khoảng 15 phút là được. Nếu muốn phần da thêm vàng giòn thì trở mặt gà, nướng tiếp 15 phút.

Đùi gà nướng ăn cùng cơm nóng, dưa chua hoặc dưa góp rất ngon!