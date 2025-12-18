Giới trẻ đua nhau mặc đồ cổ trang chụp tuyết rơi tuyệt đẹp ở Trung Quốc

Bước vào mùa đông tháng 12, tuyết rơi đẹp như tranh ở Bắc Kinh và nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc. Đây là đợt tuyết rơi đáng kể đầu tiên của mùa đông năm 2025. Người dân và du khách thích thú chụp ảnh, check-in tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trong khung cảnh bao phủ một màu tuyết trắng.

Nhiều du khách thuê đồ cổ trang chụp lại cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp.

Du khách tham quan Bảo tàng Cung điện giữa lúc tuyết rơi ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 12 tháng 12 năm 2025. Bắc Kinh đã chứng kiến ​​trận tuyết rơi đáng kể đầu tiên của mùa đông năm nay.

Không gian cổ kính với tuyết rơi trắng xóa tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp khiến du khách khó lòng bỏ qua.