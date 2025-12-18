Thay vì luộc, gà làm món này thơm ngon hơn nhiều lần.

Nguyên liệu:

- Gà ta: 1 con

- Sả, lá chanh, hành lá, tỏi, ớt, gừng, tiêu sọ

- Nấm rơm, nấm đùi gà

- Gia vị: tương ớt, muối chẩm chéo, dầu hào, bột nghệ, hạt nêm, ớt bột.

Cách làm:

- Gà rửa sạch và khử mùi với rượu trắng và gừng.

- Lấy mỡ gà thắng lên trộn với bột nghệ, xát đều lên khắp da gà để thành phẩm được màu vàng hấp dẫn.

- Phi thơm tỏi, hành băm, cho nấm và cà rốt vào đảo nhanh tay với chút muối và hạt nêm để nấm ngấm gia vị.

- Nhồi hành lá, lá chanh, sả và hỗn hợp nấm vừa xào vào bụng gà, thêm tiêu sọ, gừng xắt lát. Cho các loại gia vị vào và xoa đều lên khắp con gà, ướp trong vòng 1-2 tiếng.

- Hấp gà trong vòng 30-40 phút tuỳ gà to hay nhỏ. Thành phẩm thơm nức mùi vị của gà, nấm và các loại gia vị.

Gà hấp vàng ruộm, thơm nức.

Thịt chín mềm ngọt, không bị khô.