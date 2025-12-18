Món nhậu tốn mồi từ tai heo, ai cũng tiếc không biết cách làm sớm hơn

Nguyên liệu:

- 2 cái tai heo

- 1/2 gói gia vị lẩu Thái

- 2 muỗng canh dầu hào

- 1 muỗng canh nước mắm

- 1 muỗng canh tương cà

- 1 muỗng canh tương ớt

- 1 muỗng cà phê hạt nêm

- 1/2 muỗng cà phê bột hành

- 1/2 muỗng cà phê bột tỏi

- 1/2 muỗng cà phê tiêu xay

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế tai heo

- Tai heo rửa sạch với muối và giấm, cạo kỹ phần bên trong.

- Luộc với gừng và chút muối khoảng 15–20 phút cho chín tới.

- Vớt ra ngâm nước đá cho tai giòn, để thật ráo nước.

Bước 2: Ướp xốt Thái

- Cho tai heo vào tô lớn, trộn đều các loại gia vị đã chuẩn bị.

- Xoa đều gia vị khắp tai heo, bóp nhẹ cho thấm.

- Ướp ít nhất 1–2 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh.

Bước 3: Nướng tai heo

- Nướng 180 độ trong 25–30 phút, trở mặt 1–2 lần cho vàng đều.

- Quét thêm lớp sốt ướp trong lúc nướng để tai heo bóng đẹp và đậm vị hơn.

Bước 4: Hoàn thiện món ăn

Lấy ra để nguội bớt rồi thái lát mỏng vừa ăn. Tai heo giòn sần sật, thấm xốt từ trong ra ngoài, cay nhẹ, mặn ngọt rất cuốn.