Rau giậu rách mọc đầy vườn nhà trộn cùng thịt ba chỉ thành món ngon xuất sắc

Giậu rách (rau húng tép) là họ rau kinh giới nhưng lá nhỏ hơn, đanh hơn, thơm hơn và ít cay hơn. Mùa rau giậu rách khoảng từ tháng 2 đến tháng 8 âm lịch.

Nguyên liệu:

- Thịt ba chỉ: 300gr

- Bánh đa quạt: 2- 4 cái tùy kích thước to/ nhỏ

- 1 nắm mắm tôm khô

- Rau giậu rách: 200gr.

Cách làm:

Thịt ba chỉ thái miếng to, dày cỡ 1 cm. Áp chảo cho thịt chín vàng và ra bớt mỡ.

Mắm tôm khô gói trong lá khoai, nướng chín lên cho thơm và đảm bảo khi ăn.

Giã dập bánh đa.

Thịt thái miếng mỏng, vừa ăn. Trộn đều thịt với mắm tôm đã nướng và ướp khoảng một lúc cho ngấm.

Rau giậu rách rửa sạch, cắt ngắn trộn đều với thịt.

Sau cùng trộn thịt với bánh đa giã dập, thêm chút ớt cay. Món nộm ba chỉ với rau giậu rách đậm đà, thơm nức ăn cùng cơm nóng hoặc làm mồi nhậu đều siêu "cuốn".