Rau dại xưa hái cho lợn ăn không ngờ quý như "nhân sâm của người nghèo", ở quê mọc um tùm

Rau dền cơm hay còn gọi là rau dền gai (Amaranthus spinosus) mọc hoang dại ở những nơi đất bỏ hoang.

Rau dền cơm hay gai có thân thảo, to, đứng thẳng, phân nhánh cao khoảng 0,4 đến 1m, không lông, nhiều nhánh, có gai ở nách lá (sự hiện diện của gai giúp ta phân biệt dền gai với dền xanh amaranthus viridis). Phiến lá tròn, dài, thon, hình bầu dục đầu nhọn mũi giáo, 4 - 10cm, mặt dưới xanh lợt, cuống có 2 gai dài 3 - 15mm ở nơi gắn vào thân.

Rau dền cơm là một loại rau dại "cao cấp". Rễ, thân và lá của nó đều là báu vật. Rễ cây tương đối dày, hình dạng của chúng có phần giống với "nhân sâm".

Người dân coi đây là một loại thảo mộc quý. Đây là một thành phần tự nhiên nguyên chất có thể dùng để nấu súp và được gọi là "nhân sâm đất".

Cây rau dền cơm có ở khắp mọi nơi ở vùng nông thôn. Người ta có thể nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi, trên sông, trên cánh đồng, ven đường và dưới mương.

Trước đây, nhiều người chưa biết giá trị của loại rau dại này nên thường coi đây là loại cỏ dại, nhổ bỏ mang về nhà cho lợn ăn. Tuy nhiên họ không biết rằng rau dền cơm có giá trị dinh dưỡng rất cao.

Loại rau này rất giàu axit folic, caroten, vitamin C, sắt, canxi và các chất dinh dưỡng khác, đặc biệt là canxi. Với giá trị dinh dưỡng phong phú, dền gai có nhiều lợi ích sức khoẻ như:

Giúp giảm cân

Rau dền gai chứa rất nhiều vitamin và hormone đặc biệt có tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn và giúp giảm cân hiệu quả. Vì vậy, với những người muốn giảm cân thì đây là loại rau tuyệt vời nên có trong thực đơn hàng ngày để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Tăng cường sức khỏe đôi mắt

Một trong những lợi ích sức khỏe của rau dền gai là cải thiện thị lực. Bởi rau dền gai chứa hàm lượng lutein dồi dào, chất này được kết nối với mô mắt để giúp thị lực tốt hơn.

Điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa

Rau dền gai có chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn. Do đó, ăn rau dền gai thường xuyên sẽ giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa được bệnh táo bón.

Tốt cho tóc

Hàm lượng axit amin quý hiếm trong rau dền gai có thể ngăn ngừa chứng hói đầu. Ngoài ra, loại rau này khi ăn thường xuyên còn hỗ trợ kích thích tóc mọc nhanh chóng.

Phát triển xương

Rau dền gai được sử dụng như một siêu thực phẩm để tăng cường sự phát triển của xương vì loại rau này là nguồn cung cấp canxi dồi dào cho cơ thể. Đây cũng là một trong những loại cây chứa nhiều canxi nhất so với bất kỳ loại rau nào khác.

Rau dền gai có nhiều lợi ích cho sức khoẻ do đó bạn nên bổ sung vào bữa ăn gia đình. Loại rau này có nhiều cách ăn, phổ biến nhất là làm salad lạnh, xào, luộc, nấu canh, làm nhân bánh bao...