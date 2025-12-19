Hà Nội vào top 6 thành phố có chi phí vui chơi rẻ nhất thế giới

Ngày 12/12, tạp chí du lịch Time Out công bố bảng xếp hạng "Những thành phố đắt/rẻ nhất để sống trên toàn thế giới". Ở hạng mục "Những thành phố có mức sống hợp túi tiền nhất", Hà Nội xếp thứ 6, sau Medellin (Colombia), Bogota (Colombia), Bắc Kinh (Trung Quốc), New Orleans (Mỹ) và Naples (Italy).

Kết quả này cũng tương đồng với trải nghiệm của nhiều du khách quốc tế khi tới Việt Nam. Trong bài chia sẻ về chuyến đi Hà Nội tháng 9/2024, chủ blog Finding Alexx miêu tả Hà Nội là "thiên đường ngân sách" nơi giá trị đồng tiền của khách nước ngoài được phát huy tối đa. Anh tìm thấy những chỗ nghỉ dạng hostel siêu rẻ, dao động từ 75.000 đến 150.000 đồng cho một đêm tại trung tâm.

"Hà Nội là minh chứng rõ nhất cho việc bạn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ phong phú ngay cả khi túi tiền eo hẹp", chủ blog nói.

Nhóm du khách TP HCM chụp ảnh ở Nhà thờ lớn Hà Nội tháng 10. Ảnh: Hoàng Giang

Vào tháng 1, Matt, du mục kỹ thuật số, cũng khẳng định Hà Nội là một trong những thành phố có chi phí dễ tiếp cận nhất châu Á cho khách muốn du lịch dài ngày mà không tốn kém. Một khách du lịch bụi có thể sống khá thoải mái với khoảng 600.000 đồng mỗi ngày cho các nhu cầu cơ bản. Số tiền này đã bao gồm việc lưu trú tại các phòng tập thể sạch sẽ, thưởng thức ba bữa ăn đường phố thơm ngon và sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi bộ.

Ở chiều ngược lại, Seoul (Hàn Quốc) được bình chọn là thành phố đắt đỏ nhất. Chỉ 30% người dân tại đây đánh giá việc ăn nhà hàng là hợp túi tiền. Các thành phố khác bị xếp vào nhóm chi phí cao gồm Oslo (Na Uy), London (Anh), Stockholm (Thụy Điển). London (Anh) bị người địa phương đánh giá đắt nhất cho một buổi tối vui chơi (16%) nhưng hợp lý nhất để xem nghệ thuật, với 83% đồng tình.

Để đưa ra bảng xếp hạng, Time Out đã khảo sát hơn 18.000 cư dân của hơn 100 thành phố trên toàn cầu về mức độ chi phí của các hoạt động sinh hoạt và vui chơi hằng ngày, từ việc uống cà phê đến đi chơi buổi tối.

Dựa trên tỷ lệ người trả lời cho rằng các hoạt động này "rẻ hoặc miễn phí" và "có thể chi trả được", Time Out tính toán để xác định những thành phố "hợp túi tiền nhất" và "đắt nhất". Khảo sát tập trung vào chi phí đi chơi ở thành phố và không hỏi về nhà ở, tiền thuê nhà hay thực phẩm hàng ngày.