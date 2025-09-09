Ngày lười nấu ăn, chỉ cần một bát canh đơn giản nhưng đủ chất

Nguyên liệu:

- Thịt thăn lợn: 250g

- Bột khoai lang: 50g

- Vài lát gừng

- Muối: 1 thìa

- Bột ngọt (hoặc hạt nêm): 1/2 thìa

- Rượu nấu ăn: 1 thìa

- Rau mùi hoặc hành lá

Cách làm:

Thịt thăn rửa sạch, cắt lát mỏng, sau đó dùng dụng cụ dần thịt để dần từng miếng cho thật mỏng.

Vừa dần vừa rắc một ít bột khoai lang để thịt mềm và trơn mịn hơn.

Khi dần xong, miếng thịt mỏng đến mức đưa lên ánh sáng thấy trong là được. Nếu có dụng cụ dần thịt chuyên dụng thì càng tốt, không có thì có thể dùng chày gỗ, cán bột…

Đun sôi một nồi nước, cho thêm ít rượu nấu ăn và vài lát gừng. Nước sôi thì thả từng lát thịt đã dần vào (thả từng miếng, không đổ cả nắm để thịt giữ hình dáng đẹp).

Mướp gọt vỏ, rửa sạch, cắt khoanh xéo. Khi thịt sôi lại thì vớt bỏ gừng, cho mướp vào, đậy nắp nấu thêm vài phút.

Nêm muối và một chút bột ngọt (hoặc hạt nêm) cho vừa ăn, có thể thêm ít giấm nếu thích vị chua. Rắc rau mùi hoặc hành lá lên trên là hoàn thành. Nước canh trong, thịt mềm, thơm ngọt, ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Mẹo nhỏ:

- Nếu không mua được mướp, có thể thay bằng rau cải bó xôi, cải thảo, nấm, bí đao… đều ngon.

- Chỉ cần thả thịt dần mỏng vào nấu với nước, sau cùng rắc thêm rau mùi là đã có món canh thịt ngon miệng. Tuy nhiên, thêm rau xanh sẽ giúp món ăn thanh mát và cân bằng dinh dưỡng hơn.