Cá nướng theo công thức này người kén ăn mấy cũng nghiện

Nguyên liệu:

- Cá tầm: 700g – 1kg

- Mẻ: 3-4 thìa canh

- Riềng xay/giã: 2 thìa canh

- Sả băm: 1 cây

- Hành tím băm: 1 thìa canh

- Bột nghệ: 1 thìa cà phê

- Ớt băm: 1-2 quả tùy sở thích ăn cay

- Mắm tôm: 1/2 thìa cà phê

- Nước mắm: 1 thìa canh

- Dầu ăn: 1 thìa canh

- Dầu hào: 1 thìa cà phê

- Hạt tiêu: 1 thìa cà phê

- Đường: 1 thìa cà phê.

Cách làm:

1. Sơ chế cá

- Cá tầm mổ sạch, rửa với muối và chanh hoặc giấm bỗng để bớt nhớt và khử mùi tanh.

- Thấm khô, cắt miếng dầy 1-1.5cm tùy sở thích.

2. Làm xốt ướp riềng mẻ: Mẻ lọc mịn, trộn đều với riềng + sả + mắm tôm + hành tím + bột nghệ + ớt + nước mắm + dầu hào + dầu ăn + thì là.

3. Ướp cá: Thoa đều xốt riềng mẻ lên cá và ướp tối thiểu 45 phút, ngon nhất 1 - 2 tiếng.

4. Nướng cá:

- Lần đầu ở mức nhiệt 180°C trong 15phút

- Lật mặt cá rồi nướng thêm 10 phút nữa là cá vàng đều.

Cá tầm nướng theo công thức này thơm riềng, mẻ, vị chua nhẹ, cay dịu, thịt ngọt, thơm, không tanh.