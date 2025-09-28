Thịt gà luộc để nguyên không ai gắp, trộn thành món này cả nhà thích mê

Nguyên liệu:

• Gà: 1/2 con

• Rau má: 200g (nhặt kỹ, rửa sạch, ngâm nước muối loãng)

• Hành tây: 1 củ

• Lạc rang giã nhỏ

• Gia vị: nước mắm, đường, giấm, nước cốt chanh, tương ớt, tỏi, ớt.

Cách làm:

- Mẹo giúp hành tây trong veo, không bị hăng: thái mỏng, ngâm với nước muối loãng 15 phút. Sau đó vớt ra rửa sạch dưới nước rồi ngâm cùng nước đá lạnh. Đây chính là cách giúp hành tây đỡ cay, hăng và tăng độ giòn, trong cho các món nộm, gỏi.

- Gà rửa sạch cùng muối trắng rồi để ráo.

- Cho nước vào nồi thêm chút muối + vài lát gừng, hành củ đập dập. Đun sôi nước rồi thả gà vào, luộc trong 15 phút, trở đều mặt và ủ 5 phút.

- Khi hết thời gian, vớt gà ra để nguội, xé miếng vừa ăn.

- Pha nước trộn gỏi: 2 thìa canh nước mắm + 2 thìa canh đường + 1 thìa nước cốt chanh + 1 thìa tương ớt + tỏi, ớt băm nhuyễn.

- Trộn gà cùng chút đường, hạt tiêu và bột canh cho thịt gà ngấm gia vị.

- Cho rau má, hành tây vào rồi rưới nước trộn và đảo đều.

- Bày ra đĩa rồi thêm lạc rang đập dập là hoàn thành.

Nộm gà rau má có vị giòn của hành tây, bùi của rau má, đậm đà của nước trộn goit, thịt gà mềm ngọt là món ăn ngon, thanh mát, rất hợp để làm "mồi nhậu".