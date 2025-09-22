Gà không chỉ có luộc hay rang, đây là 7 cách chế biến siêu ngon nên thử

1. Gà om lá chanh

Nguyên liệu: 1 con gà, lá chanh, hành tây, gừng, hành lá, dầu hào, hắc xì dầu, xì dầu, rượu nấu ăn, hạt tiêu trắng.

Cách làm:

- Gà rửa sạch, dùng nước sôi rưới qua bề mặt da gà 1 lượt rồi lau khô.

- Ướp gà với 1 thìa dầu hào, 1 thìa hắc xì dầu, 4 thìa xì dầu, chút rượu nấu ăn, hạt tiêu trắng trong khoảng 1 giờ.

- Sau khi ướp, nhồi lá chanh vào bụng gà, nhét chân gà vào bụng.

- Quét 1 lớp dầu vào đáy nồi cơm điện, đặt hành tây, gừng, hành lá phía dưới rồi đặt gà lên trên. Phần sốt ướp còn lại cũng trút hết vào nồi.

- Ấn nút nấu cơm. Giữa lúc nấu nhớ lật gà cho đều màu.

- Sau khi gà chín, rắc lá chanh, đổ dầu nóng lên là có thể thưởng thức.

2. Gà 3 ly

Nguyên liệu: Nửa con gà, đường phèn, hành khô, gừng, dầu ăn, rượu nấu ăn, xì dầu.

Cách làm:

- Gà rửa sạch, dùng khăn thấm khô bề mặt gà.

- Chuẩn bị 1 cốc dầu ăn, 1 cốc rượu nấu ăn, 1 cốc xì dầu.

- Trút 1 cốc dầu ăn vào nồi trước, thả gà vào, chiên gà trên lửa nhỏ, chiên vàng đều hai mặt.

- Sau khi chiên vàng, trút 1/2 lượng dầu trong chảo đi, cho hành khô, gừng vào phi thơm.

- Trút thêm 1 cốc nước xì dầu, 2-3 viên đường phèn và 1 cốc rượu nấu ăn vào. Lật đi lật lại để gia vị ngấm đều.

- Có những vị trí khó chín, dùng thìa múc nước sốt dội lên trên, làm đi làm lại để da gà se lại.

- Khi màu đẹp thì cho ít nước vào đun sôi trong 15 phút.

- Sau đó rưới đi rưới lại nước sốt vài lần là hoàn thiện.

- Khi ăn, chia thịt gà ra đĩa và rưới nước sốt lên trên.

3. Gà luộc sốt dầu hành

Nguyên liệu: Nửa con gà, hành lá, hành khô, xì dầu, hắc xì dầu, đường, dầu mè.

Cách làm:

- Cách làm sốt dầu hành: hành lá thái khúc, cho phần thân trắng vào chảo dầu chiên qua rồi vớt ra để riêng. Cho tiếp đoạn hành xanh vào chiên qua, rồi vớt ra. Cho tiếp hành khô vào chiên vàng, vớt ra. Tắt bếp, đợi dầu nguội chút rồi nêm với 3 thìa xì dầu, 2 thìa hắc xì dầu, 1 thìa đường, 1/2 thìa dầu mè, 2 thìa nước. Sau đó, trút phần hành đã chiên vào đun sôi, tắt bếp.

- Đun sôi 1 nồi nước, cho hành lá, rượu nấu ăn và muối vào nồi. Cho gà vào khuấy qua vài giây rồi cho ngay vào nước đá lạnh. Lặp đi lặp lại 3 lần giúp tăng độ chắc của da gà. Sau đó cho gà vào nồi, lửa nhỏ, đun 30 phút.

- Luộc xong gà cho vào nước đá. Chặt miếng vừa ăn rồi tưới sốt dầu hành lên là hoàn thiện.

4. Gà hấp gừng

Nguyên liệu: 1/2 con gà, 1 củ gừng to, muối, xì dầu, hạt tiêu.

Cách làm:

- Gừng cạo sạch vỏ, đập dập, rồi băm nhỏ. Cho gừng vào 1/2 bát nước rồi lọc riêng phần bã gừng. Nước gừng nêm với muối, xì dầu, hạt tiêu.

- Dùng nước gừng trút lên thân gà, lật qua lật lại và bóp đều rồi ướp trong 30 phút cho ngấm vị.

- Sau khi ướp xong, hấp gà với nước gừng khoảng 20 phút. Giữ lại phần nước hấp, sau khi chặt gà xong thì rưới nước hấp lên trên.

- Bã gừng nướng hoặc cho vào chảo đảo đều, nêm chút muối, rang đều cho đến khi đượm vàng.

- Sau khi chặt gà xong, rắc gừng rang lên đĩa gà, rưới nước hấp lên trên là hoàn thiện.

5. Đùi gà om xì dầu

Nguyên liệu: 3 đùi gà, gừng, tỏi, đường nâu, dầu hào, xì dầu, hắc xì dầu.

Cách làm:

- Đùi gà ướp 20 phút với gừng thái mỏng, 1 thìa đường nâu, 1 thìa dầu hào, 4 thìa xì dầu, 1 thìa hắc xì dầu, 3 thìa nước.

- Cho vào đáy nồi cơm gừng với tỏi rồi trút gà và sốt ướp vào. Chọn chế độ nấu cơm, thi thoảng lật mặt trong lúc nấu.

- Sau khi nấu xong vớt ra xé nhỏ, rưới nước sốt lên trên và rắc thêm vừng rang cho thơm.

6. Cánh gà chiên tỏi

Nguyên liệu: Cánh gà, tỏi, xì dầu, dầu hào, bột tiêu trắng, đường, muối, rượu nấu ăn.

Cách làm:

- Cánh gà chặt đôi, ướp khoảng 15 phút với 4 thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào, 1/2 thìa bột tiêu trắng, 1/2 thìa đường, 1/2 thìa muối, 1 thìa rượu.

- Chảo đun nóng dầu, cho cánh gà vào chiên vàng 2 mặt rồi gắp ra đĩa.

- Phi thơm tỏi băm, sau đó đổ cánh gà vào đảo nhanh là hoàn thiện.

7. Gà hấp nấm táo đỏ

Nguyên liệu: gà, nấm, táo đỏ, gừng, muối, dầu hào, xì dầu, hắc xì dầu, bột bắp.

Cách làm:

- Thịt gà cho chút gừng sợi, cho 4-5 quả táo đỏ đã bỏ hạt vào, thêm nấm, nêm chút muối, dầu hào, xì dầu, hắc xì dầu, bột bắp vào trộn đều và ướp khoảng 15 phút.

- Xếp nấm vào đĩa, rồi đặt gà lên, đổ nước ướp vào.

- Cho vào nồi hấp khoảng 20 phút là hoàn thiện.