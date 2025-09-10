Cánh gà làm cách này vừa đơn giản lại tốn cơm

Nguyên liệu:

Cánh gà, chanh, muối, mật ong, đường, nước tương, dầu ăn, nước.

Cách làm:

Cánh gà rửa sạch, dùng dao rạch vài đường nhỏ trên bề mặt để dễ thấm gia vị.

Chanh rửa sạch, chà muối lên vỏ cho hết lớp nhựa, sau đó bào vỏ thành sợi, phần thịt vắt lấy nước cốt.

Cho nước cốt chanh (giữ lại một ít để nấu sau) vào cánh gà, rắc thêm chút muối, trộn đều rồi ướp trong 2 giờ.

Làm nóng chảo với chút dầu, cho cánh gà đã ướp vào áp chảo đến khi hai mặt vàng giòn.

Thêm nước tương, nước, đảo đều rồi cho thêm ít đường, vỏ chanh bào và phần nước cốt chanh còn lại.

Đảo nhanh tay đến khi nước sốt sánh lại, cuối cùng thêm mật ong, đảo thêm vài lần rồi tắt bếp, bày ra đĩa.

Lưu ý:

- Có thể vắt bằng tay hoặc dùng máy vắt. Chia nước cốt làm 2 phần: 1 phần dùng để ướp, phần còn lại để nấu cùng gà.

- Khi ướp gà, chỉ cần rắc chút muối. Khi nấu thì điều chỉnh vị mặn bằng nước tương, như vậy gà vừa đậm đà mà không bị mặn gắt.