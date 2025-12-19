Thịt bò ngâm mắm theo cách này, ăn cơm hoặc làm mồi nhậu đều miễn chê

Nguyên liệu:

- 1kg bắp bò

- Hoa hồi, quế, tiêu sọ, tiêu xanh

- Đu đủ bào, cà rốt ngâm kèm

- Sả, gừng

- Nước mắm, đường, giấm gạo

- Hành tím, tỏi, ớt.

Cách làm:

- Bắp bò rửa sạch, lạng bỏ lớp mỡ trên thịt cho sạch để thành phẩm không bị đóng váng khi ngâm. Dùng dây bó chặt bắp bò lại.

- Trụng bắp bò với nước đun sôi để loại bỏ bọt bẩn. Rửa sạch lại với nước.

- Cho bắp bò vào nồi áp suất cùng với gừng xắt lát, sả cây đập dập, hành tím, hoa hồi, quế rang thơm. Đóng nắp áp suất, khoá van, chọn chế độ nấu thịt và xả van tự nhiên.

- Khi thịt chín, vớt ra để ráo. Giữ phần nước hầm lại để pha nước ngâm.

- Lọ thuỷ tinh dùng để ngâm phải được vệ sinh sạch, tráng qua nước sôi, để khô ráo hoàn toàn.

- Nước mắm ngâm: 1 chén nước mắm + 2 chén đường + 2 chén nước hầm bắp bò + 1/2 chén giấm gạo. Nấu trên lửa nhỏ đến khi đường tan hoàn toàn, tắt bếp, để nguội.

- Cho đu đủ, cà rốt, bắp bò, ớt nguyên quả, tỏi xắt lát, tiêu xanh vào lọ thuỷ tinh. Và cho nước mắm ngâm vào.

- Đóng nắp và ngâm sau 3 ngày là có thể dùng được. Bắp bò ngâm mắm có thể ăn với cơm, hoặc cuốn với bánh tráng, rau dưa cũng rất ngon.

Những điều cần lưu ý để làm bắp bò ngâm mắm được thơm ngon:

- Lọc sạch lớp mỡ trên bắp bò.

- Lọ thuỷ tinh phải vệ sinh bằng nước sôi và để khô ráo hoàn toàn.

- Bắp bò trụng sơ để loại bọt bẩn và rửa sạch.

- Sau khi hầm, bắp bò cần để khô ráo mới bắt đầu ngâm, có thể nhúng qua rượu mai quế lộ hoặc rượu nấu ăn và để ráo.

- Nước mắm ngâm phải thật nguội mới cho vào lọ thuỷ tinh ngâm.