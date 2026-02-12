Gợi ý 4 địa điểm du xuân 'chữa lành' ở miền Bắc dịp tết Nguyên đán 2026

Làng đá Khuổi Ky, Cao Bằng

Ghé thăm làng đá Khuổi Ky là một trong những trải nghiệm chưa nhiều người biết đến trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giúp du khách có thêm kỷ niệm đáng nhớ, theo công bố mới đây của Booking.

Làng đá Khuổi Ky thuộc xã Đàm Thủy, cách trung tâm thành phố Cao Bằng cũ hơn 80km, cách Thác Bản Giốc khoảng 2km. Những năm gần đây, ngôi làng cổ của người Tày thu hút nhiều du khách nhờ nét độc đáo về kiến trúc và văn hóa truyền thống.

Làng Khuổi Ky được đặt tên theo con suối trong mát ngay lối vào bản. Tương truyền ngôi làng đã được xây dựng từ khoảng thế kỷ XVI

Người dân địa phương đã tận dụng những ngôi nhà sàn hàng trăm năm tuổi, được xây hoàn toàn bằng đá, lợp ngói âm dương truyền thống để làm homestay đón khách lưu trú.

Để thu hút ngày càng nhiều du khách, bà con dần chú trọng việc tổ chức, làm phong phú, đa dạng thêm các dịch vụ như đưa khách trải nghiệm đi cấy, đi gặt, hái rau, bắt cá, tôm, nấu ăn, ngâm chân thảo dược, nhảy sạp, đốt lửa trại, biểu diễn, giao lưu văn nghệ dân tộc.

Năm 2008, làng Khuổi Ky được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là “Làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc ít người”

Các hoạt động thể thao cũng được đưa vào phục vụ khách như hiking chinh phục những ngọn núi cao, đi phượt xe máy khám phá Cao Bằng, chèo thuyền ngắm cảnh sông Quây Sơn.

Bản Sì Thâu Chải, Lai Châu

Sì Thâu Chải là nơi sinh sống của hơn 60 hộ dân tộc Dao, nằm cheo leo ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, cách Hà Nội hơn 400km, cách Sa Pa khoảng 50km. Bản được cộng đồng mê du lịch gọi là "bản chữa lành", "bản cổ tích" với vẻ đẹp bình yên và nên thơ giữa bạt ngàn mây trời, núi non trùng điệp vùng Tây Bắc.

Dịp tết Nguyên đán, tới Sì Thâu Chải, du khách có thể đắm chìm trong không gian phủ màu hồng mộng mơ của hoa đào, đan xen sắc vàng ruộm, trắng tinh khôi của hoa cải hay điểm xuyết màu hoa mận, địa lan.

Cánh đồng cải ở Sì Thâu Chải trong chiều hoàng hôn. Ảnh: Lê Thu Thảo

Cộng đồng người Dao ở đây vẫn giữ trọn nét văn hoá qua ngôn ngữ, trang phục, chữ viết và những nghi lễ cổ truyền… Chính vì thế, Sì Thâu Chải không chỉ là điểm đến thiên nhiên mà còn là một bảo tàng sống về văn hóa Dao.

Bản có những món đặc sản rất ngon như xôi tím, gà đen, lợn bản nướng, thịt trâu gác bếp, rượu táo mèo...

Vẻ đẹp bình yên, đậm nét truyền thống của Sì Thâu Chải. Ảnh: Lê Thu Thảo

Lô Lô Chải, Tuyên Quang

Hồi tháng 10, làng Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Từ đó tới nay, đây là địa điểm hấp dẫn du khách. Lô Lô Chải cũng là một trong những điểm đến "hot" vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại bản còn rất nhiều nhà trình tường, có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm

Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc. Toàn thôn có hơn 120 hộ dân, chủ yếu là người Lô Lô. Đến Lô Lô Chải, du khách sẽ được hòa mình vào nhịp sống của người dân tộc Lô Lô, tham gia vào các hoạt động như dệt lanh, trồng ngô, nấu rượu truyền thống, thưởng thức các món ăn đặc sản như thắng cố, thịt trâu gác bếp, cơm lam, rượu ngô.

Tuy nhiên, nếu có dự định tới làng vào dịp tết Nguyên đán, du khách nên tìm đặt phòng từ sớm vì địa điểm này có nguy cơ quá tải.

Sin Suối Hồ, Lai Châu

Bản người Mông này nằm dưới ngay chân núi Sơn Bạc Mây, cách thành phố Lai Châu (cũ) khoảng 30km. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường trong mây" bởi du khách có thể đắm chìm trong biển mây vào mỗi sáng sớm, ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh của thác Tình Yêu, thác Trái Tim khi chiều về.

Ngoài thăm bản làng, du khách cũng có thể trekking tìm hiểu hệ thống rừng nguyên sinh với suối thác, những thửa ruộng bậc thang, các loại địa lan..., chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử có độ cao trên 3.045m thuộc địa phận bản Dền Sung, đỉnh Pu Ta Leng với độ cao 3.049m thuộc địa phận huyện Tam Đường.

Bản Sin Suối Hồ được mệnh danh là "thiên đường trong mây". Ảnh: Nguyễn Việt Hùng

Đường dẫn vào bản sạch sẽ, hai bên xanh mướt. Những ngôi nhà trình tường với hàng rào đá bao quanh, giản dị và yên bình. Các homestay được trang trí mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ các món ăn đặc trưng của người Mông, như: lợn cắp nách, mèn mén, gà đen, rượu ngô, rượu gạo, bánh dày…

Sin Suối Hồ vẫn giữ nguyên được bản sắc văn hóa, phong tục cùng nếp sống thuần hậu, mộc mạc của người Mông.

Tại lễ trao giải thưởng Du lịch ASEAN 2023, bản Sin Suối Hồ vinh dự được nhận giải ở hạng mục Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3.