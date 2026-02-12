Hoa sơn tra đẹp như cổ tích giữa đất trời Tây Bắc

Bước chân đến bản Nậm Nghẹp vào mùa hoa sơn tra nở, cảm giác đầu tiên là sự tĩnh lặng. Không ồn ào, không xô bồ, chỉ có gió núi lồng lộng, mây trôi là là trước mặt và những triền đồi phủ trắng hoa sơn tra trải dài bất tận.

Hoa nở trên nền trời xanh nhạt, điểm xuyết những mái nhà gỗ đơn sơ của người Mông, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của rừng núi Tây Bắc.

Nậm Nghẹp hiện có 135 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Bản nằm ở độ cao từ 2.000 - 2.500m, được xem là bản cao nhất Việt Nam và cũng là “thủ phủ” của cây sơn tra với tổng diện tích khoảng 1.260 ha. Trong đó, gần 800 ha là những cây sơn tra cổ thụ, có tuổi đời từ 300-500 năm. Đây là những “chứng nhân” lặng lẽ của thời gian, bám rễ vào đá núi, chịu đựng nắng gió vùng cao.

Hoa sơn tra ở Nậm Nghẹp mang vẻ đẹp tinh khôi, có phần giống hoa mận ở Mộc Châu, nhưng lại có sự khác biệt. Nếu hoa mận thường nở rộ ở những thung lũng thấp, thì hoa sơn tra nơi đây bung nở trên các sườn núi cao, triền đồi dốc đứng. Sơn trà cao, tán rộng, hoa nở thành từng chùm lớn, phủ kín cành, trắng ngà, năm cánh mỏng, nhụy vàng nổi bật. Nhìn từ xa, những cây sơn tra như những khối bông tuyết khổng lồ giữa đại ngàn.

Theo ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch Hợp tác xã du lịch cộng đồng Ngọc Chiến, hoa sơn tra bắt đầu nở từ tháng 2, khi mùa xuân gõ cửa núi rừng. Đến khoảng giữa tháng 3, hoa nở rộ nhất, trắng kín các sườn đồi. “Hoa sơn tra không rực rỡ, kiêu sa, nhưng lại mang vẻ đẹp dung dị, mộc mạc, giống như con người Mông ở đây - bền bỉ, kiên cường giữa núi cao gió lớn”, ông Cường chia sẻ.

Mỗi mùa hoa sơn tra nở, Nậm Nghẹp như khoác lên mình chiếc áo mới. Núi đồi trùng điệp được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi, làm dịu đi cái khắc nghiệt vốn có của vùng cao. Những ngôi nhà của người Mông nằm nép mình dưới tán sơn tra, như được chở che, bảo vệ. Cây sơn tra không chỉ là cây kinh tế, mà còn là một phần đời sống tinh thần, gắn bó mật thiết với sinh hoạt, phong tục của người dân nơi đây.

Những năm gần đây, khi hình ảnh hoa sơn tra Nậm Nghẹp được lan tỏa trên mạng xã hội, ngày càng nhiều du khách tìm về bản làng vùng cao này để trải nghiệm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, người dân Nậm Nghẹp xây dựng các điểm “check-in” ngắm hoa, nhiều hộ làm homestay, mở dịch vụ ăn uống, cho thuê trang phục dân tộc phát triển.

Chị Nguyễn Hoài Thương - du khách đến từ Quảng Ninh - cho biết, những bức ảnh hoa sơn tra trắng rừng Nậm Nghẹp đã thôi thúc chị lên đường. “Hơn 500km di chuyển, có đoạn đường rất khó đi, nhưng khi đặt chân đến đây, tôi thực sự choáng ngợp. Hoa nở đúng mùa, cảnh sắc đẹp đến mê lòng người, bà con thì nồng hậu, mến khách”, chị Thương chia sẻ.

Chị Hoài Thương nói thêm, con đường đến Nậm Nghẹp còn nhiều gian nan, nhưng với những người yêu vùng cao, yêu hoa sơn tra, trở ngại đó không thể cản bước chân muốn trải nghiệm, khám phá.