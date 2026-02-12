Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nườm nượp đón đưa người thân về ăn Tết

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong trong ngày 11/2 (24 tháng Chạp), không khí tại khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM) luôn trong tình trạng kín người. Từ sáng sớm đến tối muộn, rất đông người tới sân bay chờ đón người thân từ nước ngoài trở về đón Tết sau thời gian dài xa cách.

Bên ngoài khu vực đón khách, ai cũng mang theo tâm trạng háo hức xen lẫn hồi hộp. Có người tranh thủ đến từ rất sớm chỉ để không bỏ lỡ khoảnh khắc người thân bước ra từ cửa ga đến.

Những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt xúc động khiến không khí những ngày giáp Tết trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

So với những năm trước, cảnh cả gia đình đông đủ cùng kéo nhau ra sân bay đón người thân giờ không còn phổ biến. Thay vào đó, phần lớn mỗi gia đình chỉ còn vài người đại diện hoặc đi theo những nhóm nhỏ đứng chờ người thân.

Giữa dòng người đông đúc, chị Nguyễn Thị Lan (52 tuổi, ngụ quận phường Hạnh Thông), liên tục hướng mắt về phía cửa ga đến. Dù biết giờ đáp của con trai du học sinh Australia, gia đình vẫn đến sớm 2 tiếng đồng hồ vì mong ngóng. “Ba năm rồi gia đình tôi mới được đón cháu về nhà dịp Tết. Cả nhà mong lắm. Tôi chỉ sợ kẹt xe nên đi sớm cho chắc. Nhìn bảng điện tử mà tim cứ đập liên hồi", chị Lan xúc động nói.

Anh Trần Minh Quân (28 tuổi, quê Đồng Nai) cũng đang chờ bạn gái trở về từ Hàn Quốc sau gần hai năm làm việc. Trên tay anh là bó hoa tươi đã chuẩn bị sẵn. “Chúng tôi chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại suốt thời gian qua. Đây là lần đầu cô ấy về nước kể từ khi sang Hàn Quốc. Tôi muốn có mặt ở đây sớm nhất để cô ấy bước ra là thấy mình ngay”, anh Quân chia sẻ.

Ngày 11/2, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 164 chuyến bay đến, với hơn 29.400 hành khách nhập cảnh. Lượng khách tăng cao khiến khu vực sảnh đón luôn trong tình trạng đông đúc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi nhiều chuyến bay hạ cánh cùng lúc.

Giây phút hội ngộ sau quãng thời gian dài xa cách khiến nhiều người không giấu được niềm vui và sự xúc động. Những cái ôm thật chặt, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt nghẹn ngào đã làm cho khu vực ga đến thêm phần rộn ràng trong những ngày giáp Tết.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ước tính khai thác khoảng 145.000 lượt hành khách mỗi ngày, tương ứng trung bình gần 940 chuyến bay. Sản lượng này tăng khoảng 25% so với lịch khai thác ngày thường và cao hơn khoảng 7% so với cùng kỳ Tết năm 2025.

Theo kế hoạch khai thác, trong hai ngày cao điểm nhất trước Tết, tức 26 và 27 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 1.017 chuyến bay mỗi ngày. Sau kỳ nghỉ Tết, cao điểm đi lại được dự báo rơi vào mùng 6 và 7 tháng Giêng, với khoảng 1.025 chuyến bay mỗi ngày. Lượng hành khách tập trung chủ yếu ở chiều từ các địa phương trở lại TPHCM và các thành phố lớn để học tập, làm việc.