Sai lầm khiến hộp thủy tinh phát nổ như 'bom'

Ngày 9/2, Cơ quan cứu hỏa Đài Loan phát cảnh báo về các tai nạn nhà bếp liên quan đến hộp thủy tinh, phần lớn do thói quen sử dụng sai của người nội trợ.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cũng từng ghi nhận trong vòng một thập kỷ, có gần 12.000 người phải cấp cứu do chấn thương liên quan đến dụng cụ nấu ăn bằng thủy tinh bị vỡ vụn.

Hộp thủy tinh đang lạnh nếu gặp nóng có thể nổ tungtung. Ảnh: Pinview

Nguyên nhân chính là hiện tượng "sốc nhiệt" (thermal shock). Dù được dán nhãn cường lực, thủy tinh vẫn dẫn nhiệt kém. Khi hộp đang ở -18 độ C (ngăn đông) bị đưa đột ngột vào môi trường 200 độ C (lò nướng) hoặc nước sôi, lớp vỏ ngoài giãn nở nhanh trong khi phần lõi vẫn lạnh và co lại.

Sự xung đột tạo ra áp lực nội tại lớn hơn mức chịu đựng của vật liệu, khiến chiếc hộp phát nổ, bắn mảnh sắc nhọn vào thức ăn hoặc người đứng gần.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên dùng loại thủy tinh có nhãn "chịu nhiệt" (heatproof) cho lò vi sóng. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh tuyệt đối không để hộp lạnh tiếp xúc ngay với nhiệt độ cao. Thực phẩm cần được rã đông hoặc hâm nóng từ từ.

Hãng sản xuất đồ thủy tinh Anchor Hocking (Mỹ) cũng lưu ý trong hướng dẫn sử dụng: Không đặt đồ thủy tinh đang nóng lên bề mặt ướt, lạnh (như bàn đá, khăn ướt) và không đổ chất lỏng lạnh vào nồi thủy tinh đang nóng.

Ba nguyên tắc an toàn khi dùng hộp thủy tinh:

Quy tắc "thời gian đệm": Không đưa hộp từ ngăn đá vào lò ngay. Cách tốt nhất là để xuống ngăn mát từ đêm hôm trước. Nếu vội, hãy xả nước máy lên thân hộp vài phút để cân bằng nhiệt độ.

Tháo nắp nhựa: Đa số nắp hộp không chịu nhiệt. Việc hâm nóng cả nắp khiến chúng biến dạng, giải phóng vi nhựa vào thức ăn.

Không đun trực tiếp: Trừ loại chuyên dụng, không đặt hộp thủy tinh lên bếp gas hay bếp hồng ngoại.

"Chỉ cần kiên nhẫn thêm 5 phút rã đông, bạn sẽ tránh được rủi ro dọn dẹp đống đổ nát và bảo vệ an toàn cho gia đình", đại diện cơ quan cứu hỏa Đài Loan nhấn mạnh.