Sai lầm khi cất thịt gà chín trong tủ lạnh khiến vi khuẩn sinh sôi

Thịt gà chín bảo quản được bao lâu?

Theo khuyến nghị an toàn thực phẩm, thịt gà đã nấu chín chỉ nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 3-4 ngày. Sau khoảng thời gian này, nguy cơ vi khuẩn phát triển tăng cao, ngay cả khi thực phẩm chưa có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

Để đảm bảo an toàn, thịt gà chín cần được: Để nguội hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh nhằm tránh làm tăng nhiệt độ bên trong, ảnh hưởng đến các thực phẩm khác. Bảo quản trong hộp kín hoặc bọc kín bằng màng thực phẩm để hạn chế tiếp xúc với không khí và vi khuẩn.

Thịt gà chín chỉ nên để trong tủ lạnh tối đa 3-4 ngày ở nhiệt độ dưới 4°C

Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian bảo quản

Dù mốc 3-4 ngày là khuyến nghị chung, thời gian bảo quản có thể thay đổi tùy vào một số yếu tố:

Nhiệt độ tủ lạnh: Tủ lạnh cần duy trì ở mức dưới 4°C. Nếu nhiệt độ cao hơn, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng, làm rút ngắn thời gian sử dụng. Việc kiểm tra nhiệt độ định kỳ là cần thiết để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cách chế biến: Thịt gà luộc, nướng hoặc chiên khô thường bảo quản được ổn định hơn nếu đóng gói đúng cách. Trong khi đó, các món gà nấu kèm nước sốt, gia vị đậm hoặc nhiều nước có thể nhanh hỏng hơn do môi trường ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Cách lưu trữ: Đựng thịt gà trong hộp kín giúp hạn chế quá trình oxy hóa, giữ hương vị và tránh lây nhiễm chéo với thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Cách bảo quản đúng để kéo dài thời gian sử dụng

Để tăng độ an toàn khi bảo quản thịt gà chín, cần lưu ý:

Không cho thịt còn nóng trực tiếp vào tủ lạnh; Chia nhỏ khẩu phần trước khi cất giữ để dễ sử dụng và hạn chế rã đông nhiều lần; Đặt thực phẩm ở ngăn mát nếu dự định dùng trong vài ngày.

Có nên đông lạnh thịt gà chín?

Nếu không sử dụng hết trong 3-4 ngày, đông lạnh là giải pháp phù hợp. Thịt gà chín có thể bảo quản trong ngăn đông lâu hơn, tuy nhiên cần:

Rã đông trong ngăn mát tủ lạnh, không để ngoài nhiệt độ phòng.

Chỉ rã đông một lần và sử dụng trong vòng 1-2 ngày sau khi rã đông.

Tóm lại, thịt gà chín chỉ nên để trong tủ lạnh tối đa 3-4 ngày ở nhiệt độ dưới 4°C. Việc bảo quản đúng cách không chỉ giúp giữ hương vị món ăn mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình.