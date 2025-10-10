Thịt ba chỉ kho mắm ruốc càng ăn càng "cuốn", đánh bay cả nồi cơm
Những ngày trời thu mát mẻ, ăn bát cơm nóng cùng thịt kho mắm ruốc thơm đậm đà khiến ai cũng thích thú.
Nguyên liệu:
- Thịt ba chỉ: 0,5kg
- Sả: 10 cây băm nhỏ
- Hành tím: 3 củ băm nhỏ
- Tỏi: 1 củ băm nhuyễn
- Ớt bột, ớt quả tùy khẩu vị
- Mắm ruốc: 2 thìa canh
- Đường: 3 thìa canh
- Nước: 1/3 bát ăn cơm.
Cách làm:
Thịt ba chỉ thái miếng nhỏ vừa ăn. Làm nóng chảo, cho thịt vào chiên đến khi cháy xém mặt. Vớt thịt ra để riêng, nếu có nhiều mỡ thì trút bớt ra để xào nấu cho món khác.
Cho sả, hành và tỏi băm vào phi thơm, tiếp tục cho ớt vào đảo đều rồi cho mắm ruốc, đường và nước lọc vào đảo đều. Đun đến khi sốt sệt sệt lại thì cho thịt vào đảo đều rồi tắt bếp.
Thịt kho mắm ruốc theo công thức này có vị mặn ngọt đậm đà, mùi thơm đặc trưng cực kỳ tốn cơm.
-10/10/2025 17:50 PM (GMT+7)