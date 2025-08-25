Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thịt ba chỉ kho cách này cực kỳ "tốn cơm", ăn hoài không chán

Ba chỉ kho măng với tương bần đậm vị vô cùng hấp dẫn. Hương vị dân dã mà lôi cuốn của món ăn khiến nồi cơm nhà bạn bị vét sạch.

Thịt ba chỉ kho cách này cực kỳ "tốn cơm", ăn hoài không chán - 1

Nguyên liệu:

- 500gr thịt ba chỉ

- 500gr măng tươi

- Hành, tỏi

- Gia vị: tương bần, nước mắm, hạt nêm, nước hàng.

Cách làm:

Măng thái miếng vừa ăn, chần sơ.

Thịt ba chỉ thái miếng, ướp khoảng 30 phút với 2 thìa cà nước mắm, 2 thìa hạt nêm, 2 củ hành băm, 1 củ tỏi đập dập, 3 thìa cà phê nước hàng.

Phi thơm 1 củ hành, 1 củ tỏi đập dập.

Cho thịt vào xào săn.

Thêm măng cùng 3 thìa phở tương bần vào đảo đều khoảng 5 phút.

Thêm nước ngập nguyên liệu và đậy nắp đun với lửa vừa khoảng 30 phút.

Sau đó mở nắp, đun đến khi nước cạn, chỉ còn nước mỡ trong&nbsp;là hoàn thành.

Măng giòn sựt ngọt thơm, miếng thịt mềm mọng trong veo, đậm đà vị tương bần vô cùng hấp dẫn.

Thịt ba chỉ làm kiểu này giòn thơm, ăn cơm không muốn dừng
Ba chỉ xào sả ớt là món ăn dân dã, dễ làm và cực kỳ "tốn cơm". Những ngày trời mưa mát mẻ ăn món này cùng cơm nóng bao nhiêu bát cũng hết.

