Thịt ba chỉ kho cách này cực kỳ "tốn cơm", ăn hoài không chán

Nguyên liệu:

- 500gr thịt ba chỉ

- 500gr măng tươi

- Hành, tỏi

- Gia vị: tương bần, nước mắm, hạt nêm, nước hàng.

Cách làm:

Măng thái miếng vừa ăn, chần sơ.

Thịt ba chỉ thái miếng, ướp khoảng 30 phút với 2 thìa cà nước mắm, 2 thìa hạt nêm, 2 củ hành băm, 1 củ tỏi đập dập, 3 thìa cà phê nước hàng.

Phi thơm 1 củ hành, 1 củ tỏi đập dập.

Cho thịt vào xào săn.

Thêm măng cùng 3 thìa phở tương bần vào đảo đều khoảng 5 phút.

Thêm nước ngập nguyên liệu và đậy nắp đun với lửa vừa khoảng 30 phút.

Sau đó mở nắp, đun đến khi nước cạn, chỉ còn nước mỡ trong là hoàn thành.

Măng giòn sựt ngọt thơm, miếng thịt mềm mọng trong veo, đậm đà vị tương bần vô cùng hấp dẫn.