Chân gà xào cay theo công thức này ăn kèm bánh mì ngon miễn chê

Nguyên liệu:

- Chân gà: 1kg

- Sả: 9 củ đập dập

- Gừng: 1 củ thái lát mỏng

- Lá chanh: 10 lá

- Hành tím: 2 củ thái lát mỏng

- Tỏi: 1 củ băm hoặc giã nhuyễn

- Ớt sừng: 5 quả xay nhuyễn

- Ớt cay: tùy khẩu vị

- Nước xốt: 3 muỗng canh sa tế tôm, 3 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt tiêu.

Cách làm:

Chân gà cắt bỏ móng, chặt đôi và rửa sạch nhiều lần với muối. Luộc chân gà với sả và gừng, đến khi chín thì vớt ra, để ráo.

Cho dầu điều vào chảo, phi thơm hành tím và tỏi, tiếp đến cho ớt sừng xay nhuyễn, ớt cay, lá chanh và chân gà vào đảo đều. Tiếp tục cho nước xốt đã chuẩn bị và 2 chén nước lọc xào đến khi chân gà thấm và mềm, nước xốt sệt lại thì tắt bếp.

Chân gà chín mềm, đậm đà nước xốt ăn kèm bánh mì siêu ngon!