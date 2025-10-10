Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chân gà xào cay theo công thức này ăn kèm bánh mì ngon miễn chê

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày Món ngon từ gà
Chân gà có nhiều cách chế biến siêu ngon. Thử làm theo công thức dưới đây, vị cay tê sẽ khiến cả nhà xuýt xoa khen ngon.

Chân gà xào cay theo công thức này ăn kèm bánh mì ngon miễn chê - 1

Nguyên liệu:

- Chân gà: 1kg

- Sả: 9 củ đập dập

- Gừng: 1 củ thái lát mỏng

- Lá chanh: 10 lá

- Hành tím: 2 củ thái lát mỏng

- Tỏi: 1 củ băm hoặc giã nhuyễn

- Ớt sừng: 5 quả xay nhuyễn

- Ớt cay: tùy khẩu vị

- Nước xốt: 3 muỗng canh sa tế tôm, 3 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt tiêu.

Chân gà xào cay theo công thức này ăn kèm bánh mì ngon miễn chê - 2

Cách làm:

Chân gà cắt bỏ móng, chặt đôi và rửa sạch nhiều lần với muối. Luộc&nbsp;chân gà với&nbsp;sả và gừng, đến khi chín thì vớt ra, để ráo.

Cho dầu điều vào chảo, phi thơm&nbsp;hành tím và tỏi, tiếp đến cho ớt sừng&nbsp;xay nhuyễn, ớt cay, lá chanh và chân gà vào đảo đều. Tiếp tục cho nước xốt đã chuẩn bị và 2 chén nước lọc xào đến khi chân gà thấm và mềm, nước xốt sệt lại thì tắt bếp.

Chân gà chín mềm, đậm đà nước xốt ăn kèm bánh mì siêu ngon!

Theo Huỳnh Thị Nghĩa

Nguồn: [Link nguồn]

09/10/2025 23:50 PM (GMT+7)
