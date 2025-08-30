Thịt ba chỉ làm cách này siêu ngon, ăn bao nhiêu cũng không biết chán

Món ăn này rất ngon.

Nguyên liệu:

- Thịt ba chỉ

- Bột gừng: vừa đủ

- Muối hạt: nửa thìa

- Hạt tiêu trắng\

- Dầu hào: 1 thìa

- Nước tương: 1 thìa

- Hắc xì dầu: 1 thìa

- Nước ngâm gia vị: 2 thìa (pha từ hoa tiêu, hoa hồi, lá nguyệt quế, hành lá, gừng ngâm nước sôi)

- Bột gạo rang xay

Cách làm:

Thịt ba chỉ rửa sạch, thái lát mỏng. Nên chọn phần thịt nạc mỡ xen kẽ để khi hấp có độ mềm, thơm béo vừa phải.

Cho thịt vào tô, thêm bột gừng, muối, tiêu, dầu hào, nước tương, hắc xì dầu và 2 thìa nước ngâm gia vị (nếu có). Trộn đều, để thịt ngấm gia vị khoảng 20 phút.

Bột gạo rang cho vào tô, thêm chút nước, bóp đến khi hạt bột có độ kết dính vừa phải (nắm lại thành khối, buông ra thì tơi vụn). Nếu không có thời gian, có thể mua sẵn bột hấp thịt bán ở chợ hoặc siêu thị.

Cho thịt đã ướp vào tô bột, đảo đều để mỗi lát thịt đều phủ một lớp bột gạo.

Xếp thịt vào đĩa, thêm chút nước cho bột không bị khô, rồi cho vào nồi hấp. Hấp khoảng 30 phút tính từ khi nước sôi.

Lấy ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thưởng thức khi còn nóng.