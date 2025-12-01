Thịt ba chỉ làm món này ăn hoài không chán, cả nhà đều mê

Nguyên liệu:

- 0,5kg thịt ba chỉ

- 5 củ sả

- 5 quả quất

- 1 củ gừng

- Ớt, lá chanh, rau húng, rau mùi

- Gia vị: đường, nước mắm, chanh, tỏi, ớt.

Cách làm:

- Thịt ba chỉ rửa sạch. Luộc thịt khoảng 10 phút trong nồi nước có thêm vài nhánh hành và gừng đập dập.

- Vớt thịt ra, để nguội, dùng tăm xâm đều trên mặt bì rồi chà muối chanh thật kỹ. Đợi khoảng 10 phút cho chanh và muối ngấm vào bị rồi gạt bỏ đi.

- Chiên ngập dầu miếng thịt cho vàng giòn đều các mặt, vớt ra để ráo dầu, chờ nguội chút rồi thái miếng vừa ăn.

- Pha hỗn hợp: 1 mắm + 2 nước sôi + 1 đường + 2/3 chanh, cùng tỏi ớt băm nhỏ, lá chanh thái sợi. Tất cả đem trộn cùng thịt ba chỉ thái miếng.

- Cuối cùng thêm quất thái lát.

Thịt ba chỉ chiên giòn lắc sả quất chua ngọt hài hòa, thơm nức, ăn cùng cơm nóng hoặc làm "mồi nhậu" đều rất hấp dẫn.