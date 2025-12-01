Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Thịt ba chỉ làm món này ăn hoài không chán, cả nhà đều mê

Sự kiện: Món ngon từ thịt lợn Món ngon mỗi ngày
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thịt ba chỉ luộc hay rang mãi cũng chán, đem chiên giòn lắc sả quất ai cũng thích mê.

Thịt ba chỉ làm món này ăn hoài không chán, cả nhà đều mê - 1

Nguyên liệu:

- 0,5kg thịt ba chỉ 

- 5 củ sả

- 5 quả quất

- 1 củ gừng

- Ớt, lá chanh, rau húng, rau mùi

- Gia vị: đường, nước mắm, chanh, tỏi, ớt.

Cách làm:

Thịt ba chỉ làm món này ăn hoài không chán, cả nhà đều mê - 2

- Thịt ba chỉ rửa sạch. Luộc thịt khoảng 10 phút trong nồi nước có thêm vài nhánh hành và gừng đập dập.

Thịt ba chỉ làm món này ăn hoài không chán, cả nhà đều mê - 3

- Vớt thịt ra, để nguội, dùng tăm xâm đều trên mặt bì rồi chà muối chanh thật kỹ. Đợi khoảng 10 phút cho chanh và muối ngấm vào bị rồi gạt bỏ đi.

Thịt ba chỉ làm món này ăn hoài không chán, cả nhà đều mê - 4

- Chiên ngập dầu miếng thịt cho vàng giòn đều các mặt, vớt ra để ráo dầu, chờ nguội chút rồi thái miếng vừa ăn.

Thịt ba chỉ làm món này ăn hoài không chán, cả nhà đều mê - 5

- Pha hỗn hợp: 1 mắm + 2 nước sôi + 1 đường + 2/3 chanh, cùng tỏi ớt băm nhỏ, lá chanh thái sợi. Tất cả đem trộn cùng thịt ba chỉ thái miếng.

- Cuối cùng thêm quất thái lát.

Thịt ba chỉ chiên giòn lắc sả quất chua ngọt hài hòa, thơm nức, ăn cùng cơm nóng hoặc làm "mồi nhậu" đều rất hấp dẫn.

Thịt ba chỉ chiên giòn lắc sả quất chua ngọt hài hòa, thơm nức, ăn cùng cơm nóng hoặc làm "mồi nhậu" đều rất hấp dẫn.

Món thịt ba chỉ kho ngon "bất bại", cả nhà thi nhau gắp
Món thịt ba chỉ kho ngon "bất bại", cả nhà thi nhau gắp

Mẹo kho thịt ba chỉ vừa ngon, đẹp mắt, chỉ nhìn thôi đã thấy đói bụng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thắm Trương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/12/2025 09:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ thịt lợn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN