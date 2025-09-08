Cách làm thịt ba chỉ chiên giòn rụm, ăn một lần là nhớ mãi

Thịt ba chỉ làm theo cách này rất ngon.

Nguyên liệu

- 900g thịt ba chỉ

- 8 tép tỏi, đập dập

- 2 lá nguyệt quế

- 1 muỗng hạt tiêu đen nguyên hạt

- 120 ml nước tương

- Muối hạt

- Dầu ăn

Cách làm

Cho thịt ba chỉ (để da úp xuống) vào nồi lớn, thêm nước ngập thịt. Cho tỏi, lá nguyệt quế, hạt tiêu và nước tương vào. Đun sôi trên lửa to, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy nắp và nấu liu riu khoảng 1 tiếng, đến khi có thể dễ dàng xuyên qua phần da.

Vớt thịt ra, đặt lên giá có khay hứng bên dưới.

Sau đó phủ muối khắp miếng thịt. Cho vào tủ lạnh ít nhất 6 tiếng hoặc qua đêm cho da thật khô. Lấy thịt từ tủ lạnh ra, cắt thành khúc dày khoảng 5 cm.

Trút ít nhất 10 cm dầu vào chảo sâu lòng hoặc nồi gang, đun nóng tới 190°C. Chia thịt thành từng mẻ, chiên từ 7–10 phút đến khi lớp da nổ giòn, nổi bọt và có màu vàng nâu đẹp mắt. Vớt ra để ráo trên giấy thấm dầu, rắc thêm muối nếu cần.

Thái thịt thành miếng vuông 2–3 cm. Ngon hơn khi ăn nóng.