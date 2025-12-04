Muốn tóp mỡ giòn ngon, không ngán chỉ cần áp dụng bí quyết này

Nguyên liệu:

- 800gram nọng mỡ

- 1 nhánh gừng, tỏi, hành khô, hành lá, hoa hồi

- Gia vị: muối, dầu ăn, 1 chút rượu trắng.

Cách làm:

Mỡ xát cùng muối hạt, sau đó rửa sạch với nước rồi cho vào nồi thêm xâm xấp nước lạnh để luộc, thêm gừng rửa sạch đập dập, hành tươi nguyên rễ, một chút rượu, 2 hoa hồi để tạo mùi thơm. Khi nước bắt đầu sôi thì lật mặt thịt, hớt bọt để loại bỏ chất bẩn và tạp chất.

Luộc khoảng 2 phút thì vớt thịt ra để ráo.

Thái mỡ mỏng vừa phải rồi đem chiên.

Chiên tóp mỡ ở nhiệt độ vừa phải, khi thấy tóp mỡ nổi dần lên, bọt nhỏ dần thì tăng nhiệt giúp tóp mỡ giòn, không bị ngấm mỡ.

Khi tóp mỡ vàng giòn thì vớt ra, để ráo mỡ.

Trước khi ăn sẽ chiên lại tóp mỡ lần 2 khoảng 5 phút với tỏi, hành khô đập dập giúp tóp mỡ giòn lâu và thơm hơn.

Chiên 2 lần chính là bí quyết giúp tóp mỡ giòn hơn, ngon hơn và để được lâu mà không bị ỉu.

Tóp mỡ ăn kèm dưa muối, sung muối, dưa chuột cùng rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt ngon hết xảy.