Thịt ba chỉ đừng luộc, đem kho thịt với nguyên liệu này dậy mùi thơm phức, đậm vị đưa cơm

Kho thịt là cách làm quen thuộc với bữa cơm của nhiều gia đình, thay vì kho thịt theo cách truyền thống, bạn có thể thử món thịt ba chỉ kho chao.

Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc bạn đã có thể chế biến ngay một món kho đậm đà, béo thơm, cực kỳ bắt cơm. Kho thịt theo cách này, thit mềm, thấm vị chao mặn ngọt hài hòa, thêm chút ớt và hành lá dậy mùi.

Chao là một loại gia vị truyền thống được làm từ đậu phụ lên men, nhờ quá trình lên men, chao không chỉ giúp món ăn dậy vị mà còn cung cấp một lượng protein thực vật, axit amin và vi khuẩn có lợi cho tiêu hóa.

Chao thường được dùng làm nước chấm, gia vị ướp hoặc nấu các món kho, xào như thịt kho chao, lẩu chao hay rau củ kho tạo nên hương vị đậm đà và rất riêng cho món ăn. Dân Việt giới thiệu cách kho thịt với chao như sau:

Kho thịt theo cách này, thit mềm, thấm vị chao mặn ngọt hài hòa, thêm chút ớt và hành lá dậy mùi.

Nguyên liệu kho thịt với chao:

- 400g thịt ba chỉ

- Hành tím băm

- Tỏi băm

- Hành lá, ớt

Gia vị kho thịt:

- Hạt nêm

- Tiêu

- Dầu hào

- 3 viên chao môn

- 2 muỗng canh nước tương

- 1/2 muỗng canh nước chao

- Đường

Cách kho thịt với chao:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, cho vào nước sôi luộc khoảng 3 phút để loại bỏ tạp chất. Vớt ra rửa lại với nước sạch, để ráo. Cắt thịt thành miếng mỏng vừa ăn.

- Cho thịt vào tô, ướp với hành tím băm, hạt nêm, tiêu và dầu hào. Trộn đều và để khoảng 15 phút cho thịt thấm gia vị.

- Cho 3 viên chao môn + 2 muỗng canh nước tương + 1/2 muỗng canh nước chao vào chén. Dùng muỗng đánh cho chao tan đều, Có thể gia giảm lượng chao tùy khẩu vị vì chao khá mặn.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi băm, cho thịt đã ướp vào xào đến khi thịt săn lại. Đổ hỗn hợp nước chao vào, thêm một ít nước rồi kho với lửa nhỏ vừa. Nêm nếm lại với một ít đường cho vị hài hòa.

- Kho đến khi nước sốt sệt lại theo ý thích thì tắt bếp, rắc thêm ớt và hành lá để tăng hương vị.

- Thịt ba chỉ kho chao ngon nhất khi ăn nóng với cơm trắng. Miếng thịt mềm béo, thấm vị chao mặn ngọt đặc trưng, nước kho sánh nhẹ, chan vào cơm là “hao cơm” vô cùng. Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn đã có ngay món ăn đậm đà, đưa cơm cho bữa ăn gia đình.

Chúc các bạn thành công với cách kho thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.